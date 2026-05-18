"กรวีร์" เผย 20 พ.ค.สภาถกเพิ่มความปลอดภัยหลังเหตุรถไฟชนรถเมล์ รอคำวินิจฉัยทางการศาลรธน.ปมพรก.กู้เงิน

ปธ.วิปรัฐบาล เผย 20 พ.ค.นี้สภาเตรียมถกหาทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมรอคำวินิจฉัยทางการหลังศาลรธน.รับคำร้องพรก.กู้เงิน
เมื่อวันที่ (18 พ.ค.) ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฯในวันนี้ว่า มีหลายเรื่องเนื่องจากวันที่ 20 พ.ค.นี้ จะเป็นสัปดาห์แรกที่กฎหมายจากคณะรัฐมนตรี ได้นำเข้าพิจารณาเป็นสัปดาห์แรก ฉะนั้นจะมีกฎหมายทั้งจากฝั่งวุฒิสภามีการแก้ไข และเรื่องที่สภาชุดที่แล้วได้มีการพิจารณาแล้วเสร็จไปแล้ว เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ในชั้นวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกันในกรณีเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ว่าในวันที่ 20 พ.ค.นี้จะมีการยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาได้มีการแสดงความคิดเห็น พร้อมส่งข้อคิดเห็นไปยังครม. เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
เมื่อถามถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าพรรคภูมิใจไทยยื่นภายในสัปดาห์นี้การประชุมร่วมคาดว่าจะเกิดขึ้นวันไหน นายกรวีร์ กล่าวว่า เรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องกรอบเวลา วันพรุ่งนี้ภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคคงจะได้มีการพูดคุยถึงเนื้อหาสาระ ของร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอจะแก้ไข แล้วค่อยมาตกลงเรื่องกรอบเวลากันอีกครั้ง
เมื่อถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 นายกรวีร์ กล่าวว่า มองว่าไม่น่าจะเป็นข้อกังวลอะไร แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในแบบใด ในกรอบเวลาคือ 60 วัน ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็ได้มีการระงับ และรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะสภาจะพิจารณาได้ก็หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามอีกว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมาย นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องดูในแง่ของข้อกฎหมาย ว่าศาลจะวินิจฉัยมาและมีคำสั่งอย่างไร คงเร็วไปที่จะพูดในตอนนี้ ว่าศาลจะเห็นว่าขัดหรือไม่ขัด อย่างไรก็ต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการก่อน