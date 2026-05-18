"สาทิตย์" เผย ปชป. จ่อเดินสาย หารือ “พท.-กธ.-ปช.” ร่วมลงชื่อยื่นแก้รธน. ม.256 เปิดทางมี สสร. ทำรธน.ฉบับใหม่ ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
วันนี้ (18พ.ค.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยว่าในการประชุมสส.ของพรรค วันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.) จะมีประเด็นหารือถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็น คือ ว่าด้วยองค์กรอิสระ และ การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคที่ได้หาเสียงไว้ อย่างไรก็ดีในตอนแรกคาดว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จะยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ค้างอยู่ในสภาชุดก่อนหน้านี้ แต่เมื่อรัฐบาลเลือกไม่ยืนยัน ดังนั้นพรรคจึงมีแนวทางที่จะเดินหน้า แต่ด้วยเสียงที่มีปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะเข้าชื่อเสนอได้ เพราะการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้ 100 เสียงขึ้นไป ดังนั้นในที่ประชุมพรรคจะหารือเพื่อให้เป็นข้อยุติต่อการเดินหน้าพูดคุยกับพรรคการเมือง ที่มีแนวคิดต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน แต่มีจำนวน สส.ในพรรคไม่เพียงพอต่อการเสนอร่างแก้ไข เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชาติ มาร่วมเสนอร่างแก้ไข
นายสาทิตย์ กล่าวว่าสำหรับแนวคิดเบื้องต้นต่อการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มีสสร.นั้น ใช้การหยั่งเสียงประชาชนเพื่อหาตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ส่วนรายละเอียดนั้นยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องรอหารือกับพรรคการเมืองอื่นๆ ด้วย และหลังจากการประชุมสส.ในวันที่ 19 พ.ค.แล้ว พรรคจะเดินหน้าหารือและชักชวนสส.ในพรรคการเมือง ที่เสียงไม่พอต่อการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที