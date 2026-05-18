“ภราดร” ยันรัฐเดินหน้ากู้เงินได้ ศาลไม่ได้ให้ชะลอหรือหยุด ไม่กระทบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย

รมต.สำนักนายกฯ ยัน รัฐเดินหน้ากู้เงินได้ เหตุศาลไม่ได้ให้ชะลอหรือหยุด เตรียมชี้แจงภายใน 7 วัน บอกไม่กระทบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย
วันนี้ (18 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยเรื่องพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ศาลบอกว่ารับ และจะไปพิจารณา โดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงภายใน 7 วัน ซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆ ที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆ ก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไป
เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอการดำเนินการ แต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่ นายภราดร กล่าวย้ำว่า ศาลไม่ได้สั่ง ก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ออก พ.ร.ก.กู้เงินนี้ ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงภายใน 7 วัน ซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ตนยังไม่ได้เจอ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ถ้าเจอก็จะถาม
เมื่อถามว่า จะส่งผลกระทบโครงการไทยช่วยไทย ที่จะลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 25 พ.ค.นี้ หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า การลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดไว้ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ ก็จะเดินหน้าต่อไป