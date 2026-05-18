"จุลพันธ์" ให้คำมั่น ‘ไรเดอร์’ 1 ปี ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งคณะแก้โจทย์ใหญ่ ‘แรงงานแพลตฟอร์ม’

รมว.แรงงาน ให้คำมั่น ‘ไรเดอร์’ เปิดพื้นที่ตั้งคณะทำงานแก้โจทย์ใหญ่ ‘แรงงานแพลตฟอร์ม’ ลั่นภายใน 1 ปี ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม
วันนี้ (18 พ.ค. 2569) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังรับหนังสือข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์ม และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการคุ้มครอง การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์
รมว.แรงงาน กล่าวว่า จากการพูดคุยเบื้องต้น ทั้งตนเอง กระทรวงแรงงาน และสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์ม มีมุมมองต่อปัญหาที่ตรงกัน โดยเฉพาะปมปัญหาสำคัญ คือเรื่องการนิยามความเป็นลูกจ้างและนายจ้าง ระหว่างกลุ่มไรเดอร์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
"เรื่องนี้เป็นโจทย์สำคัญสำหรับผมและพรรคเพื่อไทย ซึ่งผมได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งว่า ต้องการดึงแรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม" นายจุลพันธ์ กล่าว
นายจุลพันธ์ เปิดเผยด้วยว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดพื้นที่จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อระดมสมองแก้ไขปัญหานี้โดยตรง โดยจะเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนและพี่น้องไรเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานด้วย โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย การพิจารณาว่า แรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภท สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้ทั้งหมดหรือไม่ หากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าตามหลักเกณฑ์เดิมได้ จะต้องศึกษาแนวทางการปรับแก้กฎหมาย เพื่อหาต้นแบบที่เหมาะสมในการคุ้มครองและมอบสิทธิประโยชน์ที่พึงได้
ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยืนยันว่า กระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาไว้ว่า ภายใน 1 ปีนับจากนี้ จะต้องเริ่มเห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรม