“วัชระ” เดินสายไล่บี้ รมต.- ขรก.เร่งเก็บภาษี “ทักษิณ” 17,600 ล้านบาท

อดีต สส.ปชป. เดินสายทวงข้าราชการให้เร่งเก็บภาษี “ทักษิณ” 17,600 ล้านบาท ตั้งแต่ “เอกนิติ รมว.คลัง-ปลัด-อธิบดีกรมสรรพากร”
วันนี้ (18 พ.ค.) เวลา 11.45 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพากร ตามลำดับในวันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง อยู่ติดกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เรื่องขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณ ชินวัตร
ความว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างถึง ยกฟ้องคดีที่ นายทักษิณ ชินวัตร โจทก์ ยื่นฟ้องคดีทางแพ่งกรมสรรพากร จำเลยที่ 1 กับพวก รวม 4 คน เรื่องภาษีอากรมีผลให้นายทักษิณต้องปฏิบัติตามคำสั่งเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากรตามขั้นตอนกว่า 1.76 หมื่นล้านบาท นั้น
บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา ข้าพเจ้าขอทราบผลการติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณ ชินวัตร ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกฎหมายแล้วหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะหมดระยะเวลาบังคับชำระภาษีค้างประมาณกลางปี 2570 ตามเอกสารของ นายถาวร เสนเนียม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ชำระภาษีตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งๆ ที่มีทรัพย์สินเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากเป็นการผิดกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้ว ยังผิดหลักนิติรัฐนิติธรรม ไม่เป็นตัวอย่างที่่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ไม่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการเรียกเก็บภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ ข้าพจ้าขอสงวนสิทธิ์ยื่นกล่าวโทษท่านกับสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประมวลจริยธรรมฯ หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถยนต์ของ นายวัชระ เพชรทอง ถูกพนักงานตำรวจจราจรกลางล็อกล้อรถยนต์และออกใบสั่งค่าปรับจราจร ปรับ 1,000 บาท จึงได้ไปชำระค่าปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ