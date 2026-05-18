ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตหน.โยธากทม.ทุจริตร่ำรวยผิดปกติ 8 ล. ส่งศาลสั่งยึดทรัพย์ ชงต้นสังกัดฟันไล่ออก

ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตหัวหน้าฝ่ายโยธากทม.ทุจริตร่ำรวยผิดปกติ 8ล้านบาท แจงที่มาทรัพย์สินไม่ได้ ส่งศาลสั่งยึดทรัพย์ ชงต้นสังกัดลงโทษไล่ออก
วันนี้ (18 พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายวุฒิ เฮงวัฒนะ เมื่อครั้งดำรง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 8,032,103 บาท
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า ขณะที่นายวุฒิ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2562 มีทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตน คู่สมรส และบุตร ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ หรือแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ รวมมูลค่า 8,032,103 บาท ดังนี้
1. เงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีคู่สมรส จำนวน 3 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,360,000 บาท
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อคู่สมรสและบุตร ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน รวมมูลค่า 5,382,967 บาท
3. รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Fortuner ซึ่งมีชื่อนายวุฒิ เฮงวัฒนะ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มูลค่า 1,289,136 บาท ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า
นายวุฒิ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ รวมมูลค่า 8,032,103 บาท จึงให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน และให้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งลงโทษ ไล่ออก โดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ ภายในระยะเวลาสิบปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 125