ปชป.จี้กกต.เเจง “ระบบป้องกันการปลอมแปลง” บัตรเลือกตั้งกทม. หวั่นซ้ำรอยเลือกตั้ง สส.

“รองโฆษก ปชป.” จี้ กกต. เเจง “ระบบป้องกันการปลอมแปลง” บัตรเลือกตั้งกทม. หวั่นซ้ำรอยเลือกตั้ง สส. เพื่อสร้างความมั่นใจปชช.
วันนี้ (18 พ.ค. 2569 ) นายณัฐกานต์ ชูชนะ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ออกมาระบุว่า บัตรเลือกตั้งจะมี “ระบบป้องกันการปลอมแปลง” แต่เป็นคนละรูปแบบกับการเลือกตั้ง สส. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่มีรหัสเเท่ง (บาร์โค้ด) และรหัสคิวอาร์บนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า กกต. ควรชี้แจงรายละเอียดของระบบป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนให้ชัดเจนตั้งแต่บัดนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลัก “การออกเสียงลงคะแนนโดยลับ”
ทั้งนี้ มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติชัดว่า “การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จึงอยากให้ กกต. อธิบายต่อสาธารณะว่า มาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้ มีลักษณะอย่างไร และมีหลักประกันเพียงพอหรือไม่ว่าจะไม่เปิดช่องให้สามารถตรวจสอบหรือเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อันอาจนำไปสู่ข้อสงสัยและปัญหาทางกฎหมายซ้ำรอยการเลือกตั้ง สส. ที่ผ่านมา