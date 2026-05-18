จับตามั่นคงชายแดน! นายกฯถกประชาคมข่าวกรองนัดสำคัญ ลั่นหน่วยข่าวคือหัวใจหลักบริหารประเทศ

จับตาวาระความมั่นคงชายแดน! "อนุทิน" นั่งประธานถกประชาคมข่าวกรองนัดสำคัญ ลั่นหน่วยข่าวคือหัวใจหลักในการบริหารประเทศ
วันนี้ (18พ.ค.) เมื่อเวลา 14.10 น. ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรอง โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ พล.ท.วณัฐ ลักษณสิริ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ร.ท.ณัฐพล พรหมขุนทอง เจ้ากรมข่าวทหารเรือ พล.อ.ท.อังคาร อินทรา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยพล.ต.ท.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เข้าร่วมเป็นต้น
โดยนายกฯ กล่าวเปิดการประชุมว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรวมข้อมูลและสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้พวกตนได้รับทราบในวันนี้ตน และเราได้ติดตามสถานการณ์โลกและบริบทด้านความมั่นคงในประเทศของเรามาโดยตลอด ซึ่งหน่วยข่าวกรองถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการบริหารประเทศ วันนี้จึงต้องมีการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น
ผู้สื่อรายงานว่า โดยวาระการประชุมจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน ก่อนจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในวันที่ 20 พ.ค.นี้