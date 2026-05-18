ภท.ประชุมพรุ่งนี้เคาะร่างแก้รธน.หมวด 15/1 ชงสภา 20 พ.ค. ชี้ทำตามเสียงประชามติ 21.6 ล.เสียง

“ภราดร” เผย เตรียมประชุมพรรคภูมิใจไทยวันพรุ่งนี้ เคาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ก่อนยื่นสภาวันที่ 20 พ.ค.นี้ ชี้ทำตามเสียงประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (18พ.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15/1 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญตามประชามติของประชาชน ภายหลังได้ลงประชามติไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพรรคจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ สำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคภูมิใจไทยจะไปดูว่าปัญหาและอุปสรรคอยู่ตรงจุดไหน โดยอาจจะต้องหาแนวทางพูดคุยกับทุกฝ่าย เนื่องจากการจะเห็นชอบรัฐธรรมนูญในวาระ 3 จะต้องมีการหารือหลายภาคส่วน ทั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.หรือสัดส่วนสมาชิกฝ่ายค้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีร้อยละ 20 ของฝ่ายค้านด้วย ดังนั้น จึงไม่เป็นไม่ได้ที่จะทำเพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้เห็นชอบได้ทั้ง 100% ขณะที่ฝ่ายตรงข้าม หรือฝ่ายอื่นไม่เห็นชอบเลย ก็จะทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปได้ ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยพยายามผลักดันและให้ร่างผ่านไปให้ได้อย่างสำเร็จ โดยจะมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายในข้อกังวลและข้อขัดข้องของแต่ละฝ่าย ก่อนนำไปจัดทำเป็นร่างออกมา ซึ่งหากพรรคเห็นชอบในวันพุธที่ 20 พฤษภาคมนี้ ก็จะยื่นต่อประธานรัฐสภา ส่วนจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลัก ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐสภา
ส่วนร่างดังกล่าวมีการพูดคุยกับ สว. หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า สว.ครั้งที่แล้วมีปัญหา อำนาจ 1 ใน 3 ของ สว. ในการที่จะลงมติเห็นชอบกับร่างที่ สสร.จัดทำขึ้นมา กล่าวคือ หลังจากนี้เมื่อมีการจัดตั้ง สสร. ก่อนไปจัดทำประชามติ ซึ่ง สว.ยังมีเสียง 1 ใน 3 ในการเห็นชอบผ่านร่างรัฐูธรรมนูญ ซึ่งเป็นข้อกังวลของ สว. ดังนั้นจึงต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะหารือในประเด็นนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร หากพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย ก็มีความกังวลในประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้มีการใส่อำนาจของ สว. 1 ใน 5 ในการออกเสียง พรรคจะมีการหารือประเด็นนี้เพื่อหาจุดตรงกลาง พร้อมย้ำว่ากระบวนการหลังจากนี้ สสร.เมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องผ่านรัฐสภาเพื่อไปจัดทำประชามติ พร้อมยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคจะไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 แม้จะมีการตั้ง สสร. ขึ้น ก็จะเขียนให้ชัดเจนว่าห้ามไปแก้ไขในหมวดดังกล่าว
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีการพูดคุยกันก่อนหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ถือเป็นสิทธิของแต่ละพรรค แต่ทั้งนี้ประชาชนได้ลงประชามติ 21.6 ล้านเสียง เป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจน อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย และเห็นถึงความสำคัญของเสียงประชามติ จึงเสนอและได้ประกาศตัวเป็นพรรคแรกว่าจะดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเพิ่มหมวด 15/1 หลังจากที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นพรรคการเมืองก็เดินหน้าต่อ