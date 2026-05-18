นายกฯนัดถกผู้ว่า-ผู้การตร. 76 จว. ผนึกกำลังขับเคลื่อน "ชายแดน-อาชญากรรมไซเบอร์-บูรณาการข้อมูลรัฐ"

“อนุทิน” เตรียมเปิดทำเนียบฯ นั่งปธ.Workshop ใหญ่ 21 พ.ค. ระดมพลผู้ว่าฯ-ผู้การตร. 76 จว. ผนึกกำลังขับเคลื่อน 3 แนวทางความมั่นคง "ชายแดน-อาชญากรรมไซเบอร์-บูรณาการข้อมูลรัฐ" มุ่งยกระดับความปลอดภัยและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (18พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ เวลา 08.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กำหนดการจะมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐ ต่อด้วย พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล จากนั้น จะมีการนำเสนอวีดีทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคงใน 3 แนวทาง ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
นอกจากนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีประเด็นการหารือ ประกอบด้วย การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี อาวุธปืน และหนี้นอกระบบ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มที่ 2 Workshop แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ โดยจะหารือในแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การฉ้อโกงออนไลน์ การพนันออนไลน์ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ส่วน Workshop กลุ่มที่ 3 คือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นหารือจะมีการเชื่อมโยงบูรณาการระบบฐานข้อมูลดิจิทัลภาครัฐด้านความมั่นคงให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมต่อข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด เพื่อการดูแลความปลอดภัย และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม จะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการบูรณาการการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ และมี "ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด" เป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม