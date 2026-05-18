ไม่หวั่น! "ภราดร" ชี้เป็นสิทธิ์ "เสรีพิศุทธ์" ฟ้องศาล รธน.สอบคุณสมบัติ-จริยธรรม "อนุทิน-ไชยชนก" ปมเขากระโดง กฏหมายกำหนดก็สามารถทำได้
วันที่ (18 พฤษภาคม) เวลา 13.40 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย จะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องที่ดินเขากระโดง ว่า เป็นสิทธิ์ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ที่ยืนได้ตามกระบวนการทางกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฏหมาย
เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวมาถึงกระทรวงมหาดไทย ในการคืนที่ดินให้กับการรถไฟนั้น นายภราดร เผยว่า อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟเขาจะดำเนินการฟ้อง กับผู้ที่เป็นคู่กรณีเป็นรายแปลง อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนจะมีผลกระทบอะไรกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ช่วงนี้กระบวนการยุติธรรมก็เดินไป ส่วน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จะมีความเข้าใจ อยากจะถอดถอนก็เป็นสิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถทำได้หรือไม่ ตามที่เรากำหนดแบบไหน กฎหมายใดกำหนดก็สามารถทำได้ ก็ดำเนินการได้