นายกฯ หารือทูตเปรูฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง ชื่นชมบทบาทกระชับสัมพันธ์ 60 ปี เชื่อมโยงโลจิสติกส์-การค้า FTA ใกล้ปิดดีล

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเปรูฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง ชื่นชมบทบาทกระชับสัมพันธ์ไทย–เปรู ครบรอบ 60 ปี เชื่อมโยงโลจิสติกส์และการค้า FTA ใกล้ปิดดีล
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569) เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (H.E. Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่
โดยนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตเปรูฯ ได้หารือกันอย่างเป็นกันเอง โดยเอกอัครราชทูตเปรูแสดงความประทับใจต่อประเทศไทยและชื่นชมความร่วมมือที่ไทยมอบให้แก่เปรูมาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวว่า ไทยและเปรูมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย–เปรู รวมทั้งกระชับความร่วมมือในหลากหลายมิติ
ประเด็นหลักในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต่อความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–เปรู และหวังว่าจะสามารถเร่งรัดการเจรจาเพื่อให้มีการลงนามได้ภายในปีนี้
ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งสองฝ่ายต่างมองว่า ไทยและเปรูต่างเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการเกษตร จึงเห็นพ้องว่ายังมีโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากในอนาคต โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมยินดีให้ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเพื่อป้อนอาหารสู่เปรู รวมถึงภูมิภาคอเมริกาใต้
ด้านโลจิสติกส์ เอกอัครราชทูตเปรูฯ ได้กล่าวถึงโครงการท่าเรือชางไก (Chancay Port) ซึ่งประเทศไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างอเมริกาใต้กับอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นประตูสำคัญของภูมิภาค
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตเปรูฯ สำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เปรู พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป โดยย้ำว่าเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยเสมอ และยินดีต้อนรับกลับมาเยือนไทยในทุกโอกาส