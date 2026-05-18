“ภราดร” แจงวุฒิฯ ปัดตอบไทม์ไลน์แก้ รธน. อ้างไม่ก้าวก่ายนิติบัญญัติ พร้อมหนุนแก้ไข-ให้ ปชช.มีส่วนร่วม

“ภราดร” แจงวุฒิสภา ปัดตอบไทม์ไลน์แก้ รธน. อ้างจะก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมย้ำสนับสนุนการแก้ไข รธน.-การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่องทาง
วันที่ 18 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ช่วงกระทู้ถามสด นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ตั้งกระทู้ถามต่อกรอบเวลาและแนวทางการยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเป็นการแสดงความจริงใจและการเคารพเจตนำจงของประชาชนผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติเมื่อ 8 ก.พ.
โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชี้แจงว่าการเสนอร่างแก้ไขไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของรัฐบาล แต่เป็นหน้าที่โดยชอบของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ โดยพรรคภูมิใจไทยฐานะแกนนำรัฐบาลจะทำตามผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง ซึ่งพรรคจะประชุมในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.) และพิจารณาเนื้อหาเป็นประเด็นหลัก โดยหากสส.เห็นชอบ จะเดินหน้าเข้าชื่อ 1 ใน 5 เพื่อยื่นร่างแก้ไขต่อรัฐสภา
“รัฐบาลไม่สามารถกำหนดไทม์ไลน์ของการพิจารณาของรัฐสภาได้ เพราะไม่ทราบว่าผ่านวาระหนึ่งหรือไม่ และเมื่อได้ตั้งกรรมาธิการแล้ว จะใช้เวลาเมื่อใดรัฐบาลตอบไม่ได้ แต่รัฐบาลจะทำทุกกระบวนการตามที่เป็นอำนาจหน้าที่ เช่น การเร่งรัดทำประชามติครั้งที่สอง ให้ดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด หรือกระบวนการใดๆที่รัฐบาลเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติให้แก้ไข ผมขอย้ำว่าไทม์ไลน์รัฐบาลไม่สามารถก้าวล่วงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้” นายภราดร ชี้แจง
จากนั้นนายนรเศรษฐ์ ตั้งคำถามต่อว่ารัฐบาลจะให้หลักประกันอย่างไรต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่และทำให้รัฐธรมนูญมีความชอบธรรมและให้ประชาชนเป็นเจ้าของได้
นายภราดร ชี้แจงว่า ยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของปรระชาชนต้องไม่ใช่ผ่านคูหาเลือกตั้ง แต่คือทำให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมากกว่า 3 วินาทีเข้าคูหากากบาท ส่วนจะทำอะไรได้หรือไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อระวังและประคองการแก้ไัฐธรมนูญเป็นไปโดยชอบและไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกและเครือข่ายหากรัฐสภาร้องขอเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพราะเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเกิดจากความเห็นและความคิดที่แตกต่างหลากหลายของประชาชน ในทุกประเด็นทั้งที่เห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันหรือไม่ โดยจะเป็นบทสุปของรัฐธรรมนูญของประชาชนที่จะเกิดขึ้น