รัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์ ใช้สิทธิ UCEP รักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมล์ ใช้สิทธิ UCEP รักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมประสาน ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือจนกว่าจะพ้นวิกฤติ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย รัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษา สำหรับผู้บาดเจ็บ สามารถใช้สิทธิ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่) ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครอง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก หรือจนกว่าจะพ้นวิกฤติ ซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไป
“รัฐบาลขอให้มั่นใจว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ ของ สปสช. ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ส่วนการประสานสิทธิ การส่งต่อ และการเบิกจ่าย สปสช. พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม”นางสาวพลอยทะเล กล่าว