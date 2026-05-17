นายกฯมอบ "ศุภมาส" เยี่ยมเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ย้ำสคบ.ร่วมจัดทีมเฉพาะกิจให้บริการสาธารณะเต็มที่

"อนุทิน" มอบ "ศุภมาส" เยี่ยมเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ แยกอโศก-ดินแดง พร้อมย้ำ สคบ. จัดทีมเฉพาะกิจ ผนึกหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้บริการสาธารณะเต็มที่ทุกราย
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2569) เวลา 14.30 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุ จากกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีคณะของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมด้วย
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาเต็มที่ เมื่อช่วงค่ำวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเอง และในวันนี้ได้เดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประสบเหตุ เพื่อนำสู่กระบวนการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
“ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกรายฟื้นตัวโดยเร็ว วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรี มอบหมานให้ดิฉันเยี่ยมผู้ประสบเหตุจำนวนหกราย เราขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในส่วนของดิฉันที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. ดิฉันได้สั่งการให้ตั้งทีมเฉพาะกิจในเรื่องนี้ทันที โดยทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนเร็วที่สุด ผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องเดินเรื่องเอง รัฐบาลและ สคบ. จะเดินเรื่องให้" นางสาวศุภมาส กล่าว
ทั้งนี้ สคบ. จะเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวเป็นการเฉพาะ 2. ให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคบริการสาธารณะ ทั้งสิทธิเยียวยาและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย 3. ส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และ 4. ติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วน พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้เสียหายเป็นระยะ
ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือต้องการคำปรึกษาเรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ