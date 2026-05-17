รัฐบาล โต้ “พิชาย” งบดินเนอร์เจ้าสัวคุ้มค่า-รอบคอบ ไล่ใช้เวลาสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม

“พลอยทะเล” โต้ “ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต” ยันงบเลี้ยงอาหารเย็นเจ้าสัวคุ้มค่า รัฐบาลใช้งบรอบคอบ แนะใช้เวลาสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
วันนี้ (17 พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดีอาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีโพสเฟซบุ๊กระบุข้อความ ว่า “รัฐบาลใจใหญ่ เลี้ยงอาหารเย็นเจ้าสัว เมื่อ 15 พ.ค. ทั้งที่ต้องกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขอถามว่างานเลี้ยงเย็นเมื่อวานใช้งบไปเท่าไหร่?”
นางสาวพลอยทะเล ชี้แจงว่า งบสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารระดับสูงจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นการใช้งบดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาใช้ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า การจัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารระดับสูงจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจริง เพื่อเป็นเวทีให้น้องนักศึกษาภาคการโรงแรม ได้แสดงฝีมือ แสดงศักยภาพปฏิบัติงานจริง โดยอาหารในงานเลี้ยงวันดังกล่าว ไม่ได้จัดอาหารหรูหรา เน้นเสิร์ฟอาหารแบบไทยฟิวชัน (Thai Fusion Set) ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมุ่งนำเสนอเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภควัตถุดิบภายในประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ใช้บริการจัดเลี้ยงจากโรงแรมชื่อดัง และไม่ได้จัดเลี้ยงแบบฟุ่มเฟื่อยอย่างที่เป็นกังวล แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความมั่นใจให้น้องนักศึกษาภาคการโรงแรม และเป็นเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
“รัฐบาลบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบคอบ ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดีอาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่าเป็นกังวลใจ หากเรื่องงบประมาณจัดเลี้ยง กวนใจ ขอให้ท่านใช้เวลาไปสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมมากๆ จะได้มีเวลาทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ