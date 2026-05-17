“อนุทิน” เกาะติดเหตุรถไฟชนรถเมล์ เล็งหาจังหวะเยี่ยมผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวหลาย รพ.

นายกฯ เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน เล็งหาจังหวะเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เข้าพักรักษาตัวหลายโรงพยาบาล
วันนี้ (17 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์รถไฟชนรถเมล์ แยกมักกะสัน โดยตลอด ตั้งแต่ทราบเหตุ โดยล่าสุดได้มีการสอบถามสถานการณ์ล่าสุดไปยังกระทรวงสาธารณสุข ถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีอยากจะไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน อยากให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีผลกระทบต่อจิตใจมากพอสมควร ซึ่งกำลังดูจังหวะความเหมาะสม
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นมี 24 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว โรงพยาบาลเพชรเวช 4 คน โรงพยาบาลคามิลเลียน 14 คน โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน
1 คน โรงพยาบาลราชวิถี 1 คน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1 คน โรงพยาบาลรามาฯ 1 คน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 คน อย่างไรก็ตาม มีผู้บาดเจ็บที่สามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว 1 คน