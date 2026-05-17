รองโฆษกรัฐบาล เผย หยุดแชร์! รัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพ "ศพ-คนเจ็บ" เหตุรถไฟชนรถเมล์ หวั่นซ้ำเติมญาติผู้สูญเสีย
วันนี้ (17พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปืดเผยว่า รัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสัน กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าว แม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัย แต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัว ญาติผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้า
“ภาพความรุนแรงอาจสร้าง “บาดแผลทางใจซ้ำ” หรือกระตุ้นความเครียด ความเศร้า ความหวาดกลัว และอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรง ญาติพี่น้อง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้า ร่างกาย หรือข้อมูลระบุตัวตน ยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัว” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ
รัฐบาลขอความร่วมมือใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูล โดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าว ควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสม เช่น ภาพมุมกว้าง ภาพบรรยากาศ หรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็น ขณะเดียวกัน สิ่งที่ควรส่งต่อมากกว่า คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ช่องทางติดต่อฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ การบริจาคเลือด หรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง