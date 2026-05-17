"ศุภมาส" เป็นผู้แทนรบ.ร่วมพิธีรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม นายกฯย้ำเดินหน้าปชต.-เคารพสิทธิ

รองโฆษกรัฐบาล เผย “ศุภมาส อิศรภักดี” เป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม ด้านนายกรัฐมนตรี ย้ำเดินหน้าประชาธิปไตย–เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน
วันนี้ (17พ.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตอนสายวันนี้ (17 พฤษภาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แทนรัฐบาล เข้าร่วมพิธีวางมาลาและพิธีสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีวางมาลาและกล่าวสดุดีวีรชน เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละจากเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเสวนา “May Talk ความหวังประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
นางสาวลลิดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาของสังคม พร้อมย้ำว่ารัฐบาลเคารพต่อการแสดงออกโดยสงบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
“รัฐบาลขอร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละจากเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม และยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินหน้าประเทศด้วยความปรองดอง สันติ และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” นางสาวลลิดากล่าว