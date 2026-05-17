ดุสิตโพลจี้ "รบ.หนู" ลดค่าครองชีพ มอง 3 ด.ศก.แย่ลง กังวลกู้ 4 แสนล. สูสีคาด-ไม่คาดหวังการทำงาน

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่อยากให้ "รบ.อนุทิน" เร่งลดค่าครองชีพ พลังงาน มองเศรษฐกิจอีก 3 เดือนแย่ลง กังวลภาระหนี้สาธารณะ การกู้เงิน 4 แสนล้าน สูสีคาด-ไม่คาดหวังการทำงานรัฐบาล
วันนี้ (17พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชน ต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทิน” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,143 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนอยากให้รัฐบาลอนุทินเร่งดำเนินการเรื่องใด
อันดับ 1ลดค่าครองชีพ ค่าพลังงาน ราคาสินค้า77.97%
อันดับ 2แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน63.78%
อันดับ 3ปราบทุจริต บริหารโปร่งใส63.08%
2.ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน-สิงหาคม) จะเป็นอย่างไร
อันดับ 1แย่ลง46.89%
อันดับ 2เหมือนเดิม32.81%
อันดับ 3ไม่แน่ใจ10.50%
อันดับ 4ดีขึ้น9.80%
3.ณ วันนี้ ประชาชนกังวลเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ 1ภาระหนี้สาธารณะ การกู้เงิน 4 แสนล้านบาท44.44%
อันดับ 2ความคุ้มค่าของโครงการคนละครึ่งพลัส13.65%
อันดับ 3ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา11.81%
4.ประชาชนคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1ไม่ค่อยคาดหวัง 33.16%
อันดับ 2ค่อนข้างคาดหวัง 31.06%
อันดับ 3ไม่คาดหวังเลย 23.45%
อันดับ 4คาดหวังมาก 12.33%