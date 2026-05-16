“เจมส์ อนุชา” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมล์แยกพระราม9-อโศก พร้อมประสานช่วยเหลือเต็มที่

"เจมส์ อนุชา" ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อม "ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ" ว่าที่ผู้คร สก.เขตราชเทวี รุดลงพื้นที่ด่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์ย่านอโศกเพชร พร้อม สก.ราชเทวี ปชป. แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและบาดเจ็บ ย้ำพร้อมประสานงานช่วยเหลือเต็มที่
เวลา 17.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายอนุชา บูรพชัยศรี (เจมส์) ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ ผู้ลงสมัคร สก. เขตราชเทวีของพรรคประชาธิปัตย์ ได้รุดลงพื้นที่เกิดเหตุ รถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเมล์โดยสารจนเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน โดยมีผู้เสียชีวิตภายในรถเมล์ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และรถเสียหายจำนวนหลายคัน บริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้แยกพระราม9-ถ.อโศกเพชร
โดย "เจมส์" อนุชา กล่าวขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุใหญ่ในครั้งนี้ พร้อมกับย้ำว่า หลังทราบข่าว ตนและผู้สมัคร สก. เขตราชเทวี จึงรีบมายังที่เกิดเหตุ เพื่อมาติดตามสาเหตุ และความเสียหายทันที หากมีเรื่องไหนที่ตนจะสามารถช่วยประสานได้ก็ยินดี