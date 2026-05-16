พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนน บริเวณแยกมักกะสัน
วันนี้(16 พ.ค.) จากกรณ๊อุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทาง ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุและครอบครัว ไม่มีถ้อยคำใดบรรยายได้อย่างเพียงพอ พรรคเพื่อไทยในนามคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และส่งความห่วงใยไปยังผู้บาดเจ็บทุกราย
พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และทันท่วงที และพร้อมร่วมกับทุกฝ่ายถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบคมนาคมทั้งหมด ไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้ต้องเกิดขึ้นซ้ำอีก
พรรคเพื่อไทย
16 พฤษภาคม 2569