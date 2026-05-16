"ดร.โจ" เสียนใจเหตุรถไฟชนรถเมล์ ปชน.จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เร่งหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ-วางมาตรการป้องกัน

‘ชัยวัฒน์’ เสียใจเหตุรถไฟชนรถเมล์ บอก ‘พรรคประชาชน’ จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุ-ทบทวนความปลอดภัย ป้องกันเหตุในภายภาคหน้า
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะ และเกิดเพลิงไหม้บริเวณมักกะสัน ว่า ตนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์และเกิดเพลิงไหม้บริเวณมักกะสันในวันนี้ ขอส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกคน ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ควบคุมสถานการณ์ และดูแลพื้นที่อย่างเร่งด่วน
นายชัยวัฒน์ ระบุต่อว่า พรรคประชาชนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสาเหตุ ทบทวนมาตรการความปลอดภัย ป้องกันเหตุในภายภาคหน้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ขอให้ทุกคนปลอดภัย