"อนุทิน" สั่งด่วนจากอุทนยานศรีเทพ เร่งช่วยผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ย่านมักกะสัน

นายกฯ อนุทิน สั่งการด่วนจากพื้นที่มรดกโลกศรีเทพ หลังรับแจ้งเหตุรถไฟชนรถโดยสารที่มักกะสัน กำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2569) เวลา 17.00 น. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขาคลังนอก หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของแหล่งมรดกโลกศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ชนกับรถโดยสารประจำทาง จนเกิดเพลิงลุกไหม้ บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้ว ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลราชวิถี เตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้อง ICU และ Burn Unit พร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอ
เบื้องต้น โรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง 2 ราย และสีเหลือง 5 ราย ส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ฮักบั้งไฟพุเตย” ประจำปี 2569 ต่อไป