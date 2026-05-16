“พลอยทะเล” โต้ "ลิซ่า" ยันรัฐบาลไม่ใช่ลูกน้องกลุ่มทุน เปิดรับฟังความเห็นทุกกลุ่ม วอนหยุดสร้างวาทกรรม กลับไปทำหน้าที่ สส.

“พลอยทะเล” โต้ "ลิซ่า" รัฐบาลไม่ใช่ลูกน้องกลุ่มนายทุน ไม่ได้เลือกปฎิบัติ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกกลุ่ม วอนหยุดสร้างวาทกรรม หยุดมีอคติต่อรัฐบาล เดินหน้าเป็น สส.ทำงานเพื่อ ปชช.
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง กรณี น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ (ลิซ่า) สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดทำเนียบรัฐบาลคุยกับ 35 เจ้าสัว-ซีอีโอ นั้น นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมรับฟังทุกเสียง ทุกกลุ่ม รวมถึงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผ่านการทำงานของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยมีการรวบรวมข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอะไรที่หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำห้ามละเลยทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า รัฐบาลไม่เคยเลือกปฎิบัติ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเด็กและเยาวชนดีเด่นกว่า 1,000 คน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา
สำหรับการเปิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและซีอีโอบริษัทชั้นนำระดับประเทศกว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้รับเสียงของประชาชนทุกเสียง ที่ถูกส่งผ่านภาคธุรกิจสู่รัฐบาลได้เร็วขึ้น โดยหลายธุรกิจได้สะท้อนปัญหาค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน กำลังซื้อ และสภาพเศรษฐกิจจริง ทำให้รัฐบาลเห็นปัญหาของประชาชนชัดขึ้นและออกมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้น
“รัฐบาลไม่ได้เลือกที่จะหารือกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ได้พยายามจะทลายกลุ่มทุนผูกขาด อย่างที่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ เข้าใจ ขออย่าทำให้สังคมเกิดความสับสน จุดประกายให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลคลาดเคลื่อน รัฐบาลไม่เคยทิ้งให้ประชาชนสู้เพียงลำพัง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทุกปัญหาของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญ เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤตสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอให้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หยุดสร้างวาทะกรรม เพื่อหวังผลการเมือง หันหน้ามาทำหน้าที่ สส. สร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน อย่ามีอคติกับรัฐบาล ขอย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยเลือกทาง หรือเลือกปฎิบัติ ทุกอย่างที่รัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน“ นางสาวพลอยทะเล ย้ำ