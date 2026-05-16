ปชป.เปิดตัว “อนุชา” ชิงผู้ว่าฯ กทม.พร้อม ส.ก.ครบ 50 เขต ชูวิสัยทัศน์ “ฟ้าอมร and more”

ปชป.เปิดตัว “อนุชา” ชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูวิสัยทัศน์ “ฟ้าอมร and more” ประกาศปั้นกรุงเทพฯ ให้ “สะดวก สะอาด สบาย” เดินหน้าแก้รถติด ฝุ่นพิษ น้ำท่วม และยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง พร้อมส่งทีม สก. ครบ 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งเต็มสูบ แม้ยอมรับคะแนนนิยมยังเป็นรอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำการเปิดตัวนายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)ทั้ง 50 เขต อย่างเป็นทางการ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้บริหารพรรค เข้าร่วมในงาน ได้แก่ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการฯพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย รองหัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช ดร.การดี เลียวไพโรจน์ นายสกลธี ภัททิยกุล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวในงานเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความผูกพันและประสบการณ์ยาวนานของพรรคกับชาวกรุงเทพฯ ผ่านผลงานในอดีตอย่างการริเริ่มรถไฟฟ้าฝั่งธนบุรี การผลักดันหอศิลป์ กทม. และการสร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า แม้จะยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพรรคตกเป็นรอง และชื่นชมความตั้งใจของผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน แต่พรรคพร้อมนำเสนอการทำงานเป็นทีมและวิสัยทัศน์ใหม่อย่างการผลักดัน กทม. สู่ศูนย์กลางนักพัฒนา AI โดยได้ชูคุณสมบัติเด่นของผู้สมัครผู้ว่าฯ ของพรรคที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และพลังงาน มีประสบการณ์กอบกู้ธุรกิจครอบครัวจากหนี้พันล้านในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง เคยเป็น ส.ส. กทม. 2 สมัยที่เข้าใจพื้นที่ทุกรูปแบบ มีความซื่อสัตย์สุจริตตามอุดมการณ์พรรค และมีความสามารถโดดเด่นในการประสานงานได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมือง เพื่อมุ่งมั่นทุ่มเทยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็น "เมืองฟ้าอมร ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม“
ด้านนายอนุชา ในฐานะผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. กล่าวโชว์วิสัยทัศน์ว่า ตนตั้งใจทำกรุงเทพฯ ให้เป็นได้มากกว่านี้
นายอนุชา กล่าวต่อว่า เป็นการตัดสินใจกลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองอีกครั้งหลังจากที่เคยตั้งใจจะวางมือ โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจ และ Passion จากทางพรรคเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ภายใต้อุดมการณ์ "การเมืองแบบสุจริต" และแนวทางการทำงานที่เน้นรับฟังเสียงของประชาชนจากล่างขึ้นบน (Bottoms-Up) ทั้งนี้ เขาได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายหลักภายใต้แนวคิด กรุงเทพฯ เมือง ฟ้า อมร and more "สะดวก สะอาด สบาย" มุ่งแก้ไขปัญหาเรื้อรังของเมืองหลวง เช่น การจราจร มลพิษ ฝุ่นละออง และน้ำท่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีให้คนกรุง โดยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสู้ศึกเลือกตั้งร่วมกับผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขตอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าผลโพลในช่วงเริ่มต้นอาจจะเป็นรองก็ตาม
นายสกลธี ได้กล่าวแนะนำ สก.ทั้ง 50 เขต ประกอบด้วย
1.เขตดุสิต นายศรราม ภูมิไชย
2.เขตพระนคร น.ส.นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
3.เขตบางซื่อ นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์
4.เขตพญาไท นายอนุชาญ กวางทอง
5.เขตราชเทวี น.ส.ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ
6.เขตปทุมวัน นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์
7.เขตบางรัก นายธนากร ลิ้มวาทะรส
8.เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
9.เขตป้อมปราบฯ น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
10.เขตยานนาวา นายสมเกียรติ ปัญญะธารา
11. เขตสาทร นายมนตรี เปรมบุญ
12. เขตบางคอแหลม ดร.สุดคนึง แก้วทอง
13. เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
14. เขตห้วยขวาง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล
15. เขตวัฒนา นายเมธวิน มีสุวรรณ
16. เขตดินแดง น.ส.จันทิมา สิทธิสุราษฎร์
17. เขตจตุจักร นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์
18. เขตหลักสี่ นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์
19. เขตดอนเมือง นายไกรศักดิ์ เสาเวียง
20. เขตสายไหม นายกร สิงห์ธีร์
21. เขตบางเขน นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง
22. เขตลาดพร้าว นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์
23. เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์
24. เขตบางกะปิ นายปรัชญา ศรีสะอาด
25.เขตบึงกุ่ม ดร.อาคร ประมงค์
26.เขตคันนายาว น.ส.เกษนันท์ เรืองตาบ
27. เขตสะพานสูง นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ
28. เขตสวนหลวง นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล
29.เขตประเวศ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
30.เขตบางนา นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ
31.เขตพระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
32.เขตหนองจอก นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์
33.เขตลาดกระบัง นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี
34.เขตมีนบุรี นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ
35.เขตคลองสามวา นายมนูญ อินช่วย
36.เขตธนบุรี นายสามารถ คุ้มทรงธรรม
37.เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
38. เขตบางพลัด น.ส.ภัทราพร ปาลวงษ์
39.เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล
40.เขตตลิ่งชัน นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
41.เขตภาษีเจริญ นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ
42.เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร
43.เขตจอมทอง นายเจริญ เพ็ชรกิจ
44.เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา
45.เขตทุ่งครุ นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์
46.เขตบางขุนเทียน น.ส.เนตรสกาว ชาหอม
47.เขตบางบอน นายสมพร คงโครัด
48.เขตบางแค นายกวิน ชาตะวนิช
49.เขตหนองแขม ดร.ฮารูน มูหมัดอาลี
50. เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม