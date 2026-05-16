“ศุภมาส” สั่งฟันตั๋วเครื่องบินทิพย์ หลอกบินญี่ปุ่น-เกาหลี-ยุโรป สั่ง สคบ.เร่งเคลียร์ทุกเคส แนะ “3 เช็ก” ก่อนโอน

“ศุภมาส” สั่งฟัน “ขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์” หลอกบินญี่ปุ่น-เกาหลี-ยุโรป เหยื่อร้อง 8 ราย เสียหายกว่า 10 ล้าน สั่ง สคบ.เร่งเคลียร์ทุกเคส บูรณาการ ปคบ. ล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่ แนะ “3 เช็ก” ก่อนโอน
.
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อ สคบ. กรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป โดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบิน แต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริง รวมเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์ในลักษณะนี้แล้ว 8 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท พฤติการณ์เป็นแบบ “หลอกสร้างความน่าเชื่อถือ” ช่วงแรกผู้ซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริง เกิดการบอกต่อ จากนั้นตั้งแต่เมษายน 2569 บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋ว ซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบิน เมื่อโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋ว และเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนด เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์
“ดิฉันสั่งการให้ สคบ. ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วน เปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิโดยเร็วที่สุด ขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจ และสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม และอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันที ควบคู่กับการประสาน บก.ปคบ. ดำเนินคดีอาญากับขบวนการหลอกลวงทุกข้อหา ไม่มีข้อยกเว้น ดิฉันยืนยันว่า สคบ. ไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียว แต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินคู่ขนานกันทุกเคส” นางสาวศุภมาส กล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับเลขาธิการ สคบ. ให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก 7 วัน พร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้ และมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนจะไม่ตกหล่น
นางสาวศุภมาส ฝากเตือนประชาชนยึดหลัก “3 เช็ก” ก่อนโอน
“เช็กตัวตน” ควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบิน หรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ หากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่ หรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยว ควรตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว หรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่ดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่
“เช็กราคา” ระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก
“เช็กเงื่อนไขการโอน” เลี่ยงโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา หากถูกขอโอนเพิ่มเพื่อแก้ “ดีลเก่า” ให้สันนิษฐานว่าเป็นกลโกง
.
“ใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภค รัฐบาลและ สคบ. จะเอาจริงทุกราย ไม่ปล่อยลอยนวล เมื่อมีผู้เสียหาย 1 ครั้ง ดิฉันจะสั่งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันในทุกกรณี ผู้บริโภคที่เดือดร้อนทุกรายจะได้รับการช่วยเหลือ ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งก่อนโอนเงิน" นางสาวศุภมาส กล่าว
.
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน สคบ. 1166 เว็บไซต์ www.ocpb.go.th และแอปพลิเคชัน OCPB Connect