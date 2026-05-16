“เอกนิติ” โว เศรษฐกิจไทยมาถูกทาง “R&I” คงเครดิตระดับ A- มีเสถียรภาพ หนุน “ไทยแลนด์ 10 พลัส” ปูทางสู่ AI และ EV

“เอกนิติ” ชี้นโยบายเศรษฐกิจมาถูกทาง หลัง เครดิตเรตติ้งญี่ปุ่น “R&I” คงเครดิตฯไทยระดับ A- ไม่ห่วงประเด็นรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม หลังตัวชี้วัดทางการคลังยังแกร่ง พร้อมเดินหน้า “ไทยแลนด์ 10 พลัส” ปูทางสู่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ทั้ง AI และ EV
จากกรณี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ R&I (Rating and Investment Information) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นประกาศอันดับความเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับ A- พร้อมคงมุมมองความเชื่อถือในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่ากรณีที่ R&I คงอันดับความเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับ A- สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายไทยแลนด์พลัส (Thailand 10 Plus) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาใน 10 ด้านหลักที่สอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next Generation Industry) โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และ EV ซึ่งจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อน และการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวได้
นอกจากนี้ R&I ได้พิจารณาถึงแผนการคลังระยะปานกลาง ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าจะลดการขาดดุลการคลังให้ต่ำกว่า 3% ให้ได้ตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง แม้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ประมาณ 64% แต่ทางสถาบันฯ R&I ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ของรัฐบาลไทยในอนาคต
เนื่องจากโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ของไทยเป็นหนี้ในประเทศ (Domestic Debt) ประกอบกับไทยยังมีตัวชี้วัดด้านปัจจัยต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล ระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูง และการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) อย่างต่อเนื่อง
“การที่สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือระดับโลกยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทย เป็นเครื่องยืนยันว่านโยบายการปรับโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจและการบริหารจัดการการเงินการคลังของรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว แม้จะอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ตามที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงก็ตาม”นายเอกนิติ
อย่างไรก็ตามในรายงานของ R&I มีประเด็นเรื่องการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เช่น การลดภาระกองทุนน้ำมันและการพิจารณาเรื่องปฏิรูปภาษี ทั้งนี้ในเรื่องของภาษีนั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการเรื่องนี้ โดยรัฐบาลตระหนักและเห็นใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพ และจะยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือประชาชน ลดค่าครองชีพและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กันไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการการประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทยของสถาบัน R&I ในครั้งนี้ถือเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำแห่งที่ 2 ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย หลังจากมูดี้ส์อินเวสเตอส์เซอร์วิส ได้มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจาก“เชิงลบ” (Negative) เป็น “มีเสถียรภาพ” (Stable) เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา