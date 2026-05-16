“อนุทิน” ลงเพชรบูรณ์ ติดตามมรดกโลกศรีเทพ–ร่วมเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย

นายกฯ “อนุทิน” ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ 16 พ.ค.นี้ ติดตามมรดกโลกศรีเทพ–ร่วมเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย ดันท่องเที่ยววัฒนธรรม–เศรษฐกิจท้องถิ่น
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี “ฮักบั้งไฟพุเตย” ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความร่วมมือของประชาชนในชุมชน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
“นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการลงพื้นที่พบประชาชน รับฟังปัญหา และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง” นางสาวลลิดากล่าว