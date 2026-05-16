“แสวง” รอเอกสารชี้แจงจาก 5 พยานคดีบาร์โค้ด ก่อนส่งศาล รธน. ย้ำ กกต.สู้ด้วยความจริง เมิน "สมชัย" ฟ้องหมิ่นประมาท

“แสวง” เผยรอคำชี้แจง 5 พยานสู้คดีบาร์โค้ด ก่อนส่งศาล รธน. ย้ำ กกต.สู้ด้วยความจริง เมิน "สมชัย" จ่อฟ้องกลับหมิ่นประมาท ยันแจ้งความจับ 6 ปชช.เพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปกป้องตัวเอง
วันนี้( 16 พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ว่า ในส่วนที่สำนักงานต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.กล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน ขณะนี้จึงอยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมา ซึ่งพยานมีจำนวน 5 คน เป็นนักกฎหมาย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 4 คน ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เมื่อถามว่าประเด็นข้อต่อสู้ของกกต.คือเรื่องความลับใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เราต่อสู้กับความจริงเราเอาความจริงมาสู้
ส่วนที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม 20 รายการนั้น นายแสวงกล่าวว่าตนยังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ทราบว่าท่านมาขอเอกสาร ซึ่งต้องดูหลักเกณฑ์การขอเอกสาร จะรู้ว่าใครที่สามารถขอเอกสารได้บ้าง หรือบางเอกสารกกต.ก็มีการเปิดเผยไปแล้ว เช่นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เปิดเผยให้ประชาชนทราบไปแล้ว กกต.ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราอยู่ในสายตาของประชาชน และทำตามกฎหมาย ซึ่งก็ต้องรอดูว่าผลของคดีจะเป็นอย่างไร
นายแสวง ยังกล่าวถึงกรณีกกต.แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน 6 รายที่ ขณะนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้วยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา ว่า อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน ดำเนินการเพื่อที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษ และที่มีการมองว่าการแจ้งความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่จะใช้ชี้แจงต่อศาลฯว่ากกต.พยายามทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับ ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกัน การดำเนินคดีเป็นเรื่องของความพยายามที่จะปกป้องสิ่งที่เราทำ คือกระบวนการการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปกป้องตัวเองจึงแจ้งความ เพราะกกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อมีอะไรมากระทบต่อกระบวนการก็ต้องดำเนินการ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามาหมิ่นประมาท กกต.
สำหรับที่นายสมชัย และคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต. ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง นายแสวง มองว่า กกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้ว จึงไม่ได้หนักใจอะไร และที่กลุ่ม we watch เรียกร้องขอให้ถอนฟ้องประชาชนที่ประท้วงการเลือกตั้งในเขต 1 ชลบุรี นั้น ยืนยันว่าสิ่งที่กกต.ดำเนินการเป็นเรื่องของการปกป้องกระบวนการในการเลือกตั้งที่เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของกกต. กกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเต็มไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมาย