รมว.สธ.แจงวุฒิสภา ไม่เปิดกัญชาเสรี พบขาย-เสพผิดกฎหมายจับได้ทันที เร่งชง พ.ร.บ.คุมแหล่งปลูก

“พัฒนา” แจงวุฒิสภา ไม่มีนโยบายกัญชาเสรี พบขาย-เสพผิดกฎหมาย จับได้ทันที พร้อมเร่ง ร่าง กม.กัญชา-กัญชงหวังคุมแหล่งปลูก
วันที่ 11 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ช่วงกระทู้ถามเป็นหนังสือ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สว. ตั้งคำถามถึงปัญหานโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย และการควบคุมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคม โดยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้มาชี้แจง
นายพัฒนา ชี้แจงว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2569 ทั้งนี้ส่วนการให้ใบอนุญาตนั้น ล่าสุดพบว่ามี 1.2 หมื่นร้านค้าที่ยังดำเนินการ ทั้งนี้ในช่วงปี 2569-2571 จะมีร้านค้าที่ทยอยหมดใบอนุญาต โดยปี2569 มีร้านที่หมดใบอนุญาต 5,000-6,000 ร้านนค้า ปี2570 มีร้านที่หมดใบอนุญาต 4,000-5,000 ร้านค้า และปี 2571 มีร้านที่หมดใบอนุญาตประมาณ 1,000 ร้านค้า และภายใน 2-3 ปีนี้ร้านค้าต้องปรับตัวเป็นสถานพยาบาลเท่านั้น จะต้องมีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ 6 วิชาชีพประจำตลอดเวลา
นายพัฒนา ชี้แจงต่อว่าขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชง กัญชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น และจะสิ้นสุดในวันที่ 21 พ.ค. 69 ทั้งนี้ยืนยันจะเร่งรัดร่างกฎหมายดังกล่าวให้เข้าสภาและมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการควบคุมแหล่งปลูก ฟาร์มปลูก ที่ปัจจุบันไม่ได้ควบคุมเรื่องการลงทะเบียน จดทะเบียน มีเพียงการควบคุมหากนำไปขายต้องมีมาตรฐานและขออนุมัติจากกรมการแพทย์แผนไทย
นายพัฒนา ชี้แจงต่อว่าา ขณะที่สถานพยาบาลที่จ่ายกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้กำชับให้ส่งเอกสาร หากใช้เป็นกระดาษจะให้ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและพิจารณาว่าแพทย์หรือร้านค้าใดจ่ายกัญชาให้บุคคลใดซ้ำๆ หรือ ถี่ๆ โดยไม่รักษาจริงจังหรือไม่ จะทำให้กำกับได้มีประสิทธิภาพ
“ไม่เคยใช้กัญชาเสรี ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งนี้ยอมรับกัญชาเข้าาถึงง่าย จึงพยายามควบคุมและตีกรอบการให้ใบอนุญาตและเร่งผลักดันกฎหมาย กัญชง กัญชาให้เร็ว เพื่อควบคุมการปลูก และฟาร์มใดหรือพื้นที่ใดปลูกปริมาณเท่าใด นำออกสู่ตลาดมากน้อยหรือไม่ ทั้งนี้ผมเชื่อว่าการพัฒนากัญชาเป็นสารสกัด ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทย โดยผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม แต่การผสมไม่ได้นำช่อดอก แต่เป็นสารสกัดในสัดส่วนและตามอัตราที่ อย.กำหนนด” นายพัฒนา ชี้แจง
ทั้งนี้นายปริญญา ถามย้ำว่า กัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีหรือไม่รวมถึงร้านสถานบันเทิงที่จำหน่ายสามารถจับได้ทันทีหรือไม่
นายพัฒนาชี้แจงว่า “จับได้ครับ หากปลูกใช้เองไม่มีความผิด แต่หากขายต้องมีใบรับอง การขาย จำหน่าย ให้ผู้อื่นไปสูบ ทำไม่ได้”