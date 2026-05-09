"ไหม" แจงยื่นศาล รธน.ตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน พุ่งเป้างบเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่เร่งด่วน ปัดขวางเยียวยา "คนละครึ่ง" เดิ่นต่อได้

“ศิริกัญญา” แจง ยื่นศาล รธน.เบรค พ.ร.ก.กู้เงิน มุ่งเป้างบเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไม่ได้ขวาง เยียวยา บอก ปชช.อย่ากังวล รัฐบาลยังทำคนละครึ่งได้ มั่นใจรวมเสียง สส.ได้ครบแน่
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการรวบรวมรายชื่อ สส. 1 ใน 5 ของสภาฯ เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาล ว่า กำลังรวบรวมอยู่ เพราะร่าง พ.ร.ก.เพิ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หากเราลงชื่อกันก่อนหน้านี้ ก็จะผิดกระบวนการ แต่มั่นใจว่าได้รายชื่อครบแน่นอน
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าหากยื่นไปแล้ว ประธานสภาฯ จะไม่ยืดกระบวนการ เช่นรอตรวจสอบคำร้องก่อนใช่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มั่นใจว่าทัน
เมื่อถามอีกว่า มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ศาลน่าจะต้องรับคำร้องอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่กำลังรอการเยียวยาก็ไม่ต้องกังวล เพราะกระบวนการที่เรายื่นคำร้องให้ศาลตีความ จะไม่ได้ระงับยับยั้งการใช้เงินตาม พ.ร.ก. รัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้ได้ อะไรที่มองว่าไม่ผิดก็สามารถทำได้ การยื่นศาลรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน จะมีผลยับยั้งแค่การลงมติของสภาเท่านั้น และ พ.ร.ก.ยังมีผลบังคับใช้ได้ แม้จะยังไม่มีเสียงเห็นชอบจากสภาฯ
เมื่อถามว่า รัฐบาลยังดำเนินโครงการคนละครึ่งต่อได้ใช่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ใช่ เราไม่ได้ร้องในส่วนโครงการเยียวยา ที่รัฐบาลจะนำมาทำคนละครึ่ง ส่วนที่พรรคประชาชนยื่นคำร้อง คือการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทยอยกู้ โดยที่ก้อนแรกเป็นการเยียวยา