“อนุทิน” ลั่นไม่ยุ่ง “ไชยวัฒน์-นฤชา” เตรียมฟ้อง ปลัด มท.ฐานสั่งย้ายมิชอบ เผยเป็นกาวหมดอายุไม่ขอเป็นกาวใจ

นายกฯ บอกไม่ยุ่ง ปม “ไชยวัฒน์-นฤชา” เตรียมฟ้อง ปลัด มท. หลัง ก.พ.ค.มีมติชี้โยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย บอกถ้าเข้าไปยุ่งจะเป็นการก้าวก่าย มั่นใจไม่กระทบการทำงานในกระทรวง ไม่เป็นกาวใจ เพราะอายุมากแล้วคงเป็นกาวหมดอายุ
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติเสียงข้างมากกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมว.มหาดไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โยกย้าย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมิชอบ และทั้ง 2 คนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ ว่า ไม่มีเลย คนละเรื่อง ตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจ และเป็นเรื่องกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ ซึ่งมติ ก.พ.ค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทาง ตามขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทย
“เอาง่ายๆ ว่าผมไม่เกี่ยว ผมยังเป็น รมว.มหาดไทยอยู่ ฉะนั้น ทุกคนต้องทำตามนโยบาย ข้อสั่งการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน นี่คือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเท่านั้น” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง 3 คนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนอายุขนาดนี้แล้ว ถ้าเป็นกาวก็คงเป็นกาวที่หมดอายุแล้ว เป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าตนเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงาน กลายเป็นก้าวก่าย ถ้ามันจะโดนก็จะโดนเรื่องก้าวก่าย ตนคงไม่อยากเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่อีกคน