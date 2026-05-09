“กรวีร์“ ซัดพวกปั่นเฟกนิวส์ทำลาย ภท.บิดเบือน พ.ร.บ.SEC สอดไส้กาสิโน ยันไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียว

“กรวีร์” ซัดกลุ่มปั่นข่าวโจมตี ภท. บิดเบือนร่าง พ.ร.บ.SEC สอดไส้ ยันร่างกฎหมายไม่มีกาสิโน แม้แต่บรรทัดเดียว และยังไม่ได้เสนอเข้าสภา ชี้ ภาคใต้ต้องไม่เป็นลูกเมียน้อยของการพัฒนาประเทศ
วันนี้ (9 พ.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ ประธานวิปรัฐบาล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “หยุดบิดเบือน พ.ร.บ. SEC” ตลอดหลายวันที่ผ่านมา มีความพยายามปล่อยข้อมูลบิดเบือน โยงร่าง “พ.ร.บ. SEC” เข้ากับเรื่อง “กาสิโน” เพื่อโจมตีพรรคภูมิใจไทยและสร้างความสับสนให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนภาคใต้ เมื่อมีการพูดซ้ำ ปั่นซ้ำ และบิดเบือนซ้ำ จนหลายคนเริ่มเข้าใจผิด จึงจำเป็นต้องออกมาพูดข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตรงไปตรงมา
1. พรรคภูมิใจไทย “ไม่เอากาสิโน” และในร่าง SEC ของพรรค “ไม่มีกาสิโนแม้แต่บรรทัดเดียว” ไม่มีคำว่า Entertainment Complex ไม่มีการให้สัมปทานกาสิโน ไม่มีการซ่อนวาระอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่อยู่ในร่างกฎหมาย มีแต่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การกระจายโอกาส และการยกระดับศักยภาพภาคใต้ เหมือนกับที่เกิดขึ้นแล้วในภาคตะวันออก (EEC)
ส่วนข่าวที่พยายามโยงเรื่องกาสิโนนั้น เป็น “คนละร่าง คนละเรื่อง คนละฉบับ” แต่มีบางฝ่ายจงใจจับมาปั่นรวมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่ไม่ใช่การวิจารณ์อย่างสุจริต แต่มันคือ “การบิดเบือนข้อมูลทางการเมือง”
2. ปัจจุบัน “ไม่มี” ร่าง พ.ร.บ. SEC อยู่ในสภาหลังการยุบสภาครั้งที่ผ่านมา ร่างกฎหมายทุกฉบับที่ยังพิจารณาไม่เสร็จถือว่า “ตกไปทั้งหมด”นั่นหมายความว่า ร่าง พ.ร.บ. SEC ของพรรคภูมิใจไทย “สิ้นสภาพไปแล้ว” วันนี้ในสภาชุดปัจจุบัน ไม่มีร่าง SEC ของพรรคภูมิใจไทยค้างอยู่ ยังไม่มีการเสนอเข้าสภา และยังไม่มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นดังนั้น การพูดว่า “ภูมิใจไทยกำลังจะดัน SEC เพื่อเปิดกาสิโน” จึงเป็นข้อมูลเท็จอย่างชัดเจนคำถามคือ คนที่พูดนั้น “ไม่รู้จริง” หรือ “จงใจหลอกประชาชน”
3. ชัดเจนแล้วว่ากฎหมายที่ ครม.ยืนยันกลับมาที่สภา ไม่มีร่าง พ.ร.บ. SEC รวมอยู่ด้วย แต่กลับมีบางกลุ่มพยายามสร้างภาพว่า กฎหมายกำลังจะผ่าน ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่มีอยู่เลย นี่คือปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยในบางยุคคือเอา “ข่าวปล่อย” มาแทนข้อเท็จจริงเอา “วาทกรรม” มาแทนข้อมูล เอา “ความรู้สึก” มาแทน "ความจริงและหวังใช้ความกลัวของประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง ประชาชนควรได้รู้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ถูกชี้นำด้วยข้อมูลครึ่งๆ กลางๆ
4. “แลนด์บริดจ์” คือ โอกาสเศรษฐกิจของภาคใต้ ไม่ใช่วาทกรรมหลอกโจมตี โครงการแลนด์บริดจ์ไม่ใช่เรื่องกาสิโน แต่คือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ท่านนายกได้มอบหมายท่านรองเอกนิติให้ศึกษาความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และผลกระทบอย่างรอบด้าน ภายในกรอบเวลาที่ชัดเจน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพราะการพัฒนาที่ดี ต้องไม่ใช่การสั่งจากส่วนกลางโดยไม่ฟังเสียงคนในพื้นที่ สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยยืนยันมาตลอด คือ ภาคใต้มีศักยภาพมหาศาล ทั้งด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
ที่สำคัญ คนใต้ไม่ควรถูกเห็นค่าแค่ตอน “กาบัตร” แล้วปล่อยให้โอกาสทางเศรษฐกิจไหลผ่านไปอีกหลายสิบปีเหมือนที่ผ่านๆมา
5. ภาคใต้ต้องไม่เป็น “ลูกเมียน้อย” ของการพัฒนาประเทศอีกต่อไป ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คนใต้จำนวนมากตั้งคำถามเหมือนกันว่า “เลือกตั้งไปแล้ว ทำไมภาคใต้ถึงพัฒนาช้ากว่าภาคอื่น?” พรรคภูมิใจไทยเข้ามาด้วยความเชื่อว่า ประเทศไทยจะเติบโตไม่ได้ หากยังปล่อยให้การพัฒนากระจุกอยู่แค่บางพื้นที่ ภาคใต้ไม่ใช่ชายขอบของประเทศแต่คือหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญของไทยและความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้เราไม่ใช่แค่คะแนนเสียงแต่มันคือ “ภารกิจ” ที่เราต้องพิสูจน์ด้วยผลงานจริง เราจะผลักดันโอกาส ผลักดันการลงทุน ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน และผลักดันอนาคตใหม่ให้คนใต้ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาคใต้ถูกมองข้ามเหมือนที่ผ่านมา
การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิในระบอบประชาธิปไตยแต่การโกหก บิดเบือน และจงใจสร้างความเข้าใจผิด ไม่ใช่เสรีภาพทางการเมืองการเอา “ร่างกฎหมายที่ไม่มีอยู่ในสภา” ไปโยงกับ “กาสิโนที่ไม่เคยอยู่ในร่าง” แล้วนำมาปลุกกระแสโจมตีทางการเมือง นอกจากจะเป็นการ “มั่ว” แล้วยังสะท้อนการเมืองแบบเก่าที่หวังเอาข้อมูลผิดๆถูกๆมาหลอกประชาชนบ้านเมืองควรเดินหน้าด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่วาทกรรมเพราะประชาชนสมควรได้รับ “ความจริง” มากกว่า “การปั่นกระแส” ขอบคุณครับ