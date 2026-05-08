คกก.สรรหากสทช. ยันมีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม “สรณ”

คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเสียงข้างมาก ยัน มีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม “สรณ”
วันที่ (8 พ.ค.69) เวลา 18.00 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจกรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องให้พิจารณา ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.
โดยผลการพิจารณาคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. มีมติด้วยเสียงข้างมาก ว่า คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และอำนาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน