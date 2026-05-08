“ม.ล.กรกสิวัฒน์” ยันสมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ในนามอิสระ เตรียมเปิดตัวทีมงานเร็วๆ นี้

รองหัวหน้า พปชร. ยันสมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ในนามอิสระ เตรียมเปิดตัวทีมงานเร็วๆ นี้ มองทำให้ทำงานร่วมกับ สก.ได้ง่าย
วันนี้ (8 พ.ค.) ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ว่า เวลานี้แน่นอนว่าตนจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ โดยได้พูดคุยกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรค พปชร.เรียบร้อยแล้ว และเตรียมแถลงเปิดตัวเร็วๆ นี้ พร้อมกับทีมงานรับรองเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่า การลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระจะทำให้การทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ได้ง่าย คุยได้กับทุกฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะมาจากหลายสี