”กรณ์“ เผยฝ่ายค้านนัดวันยื่นศาล รธน.ตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน 11-12 พ.ค.ชี้ปมเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่เร่งด่วนจริง

”กรณ์“ เผยฝ่ายค้านดีเดย์ยื่นศาล รธน.ตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน 11-12 พ.ค.ปมขัด รธน. ม.172 เหตุวงเงินกู้ปี 70 เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไม่เร่งด่วนจริง เตือนหากศาลตีตก รัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองและแก้ปัญหาโครงการคนละครึ่งเอง
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 โดยพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงวันที่ 11-12 พ.ค. นี้
นายกรณ์ กล่าวว่า ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วย แต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรค อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารายชื่อ สส. ที่ร่วมลงชื่อครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด พร้อมเชื่อว่านายโสภณจะส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว ภายในกรอบเวลา 2-3 วัน และน่าจะทันก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอน
นายกรณ์ กล่าวต่อว่า ได้เห็นร่างคำร้องของพรรคประชาชนแล้ว พบว่ามีรายละเอียดและข้อกังวลหลายประเด็นเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าว โดยเฉพาะเหตุผลที่รัฐบาลอ้างถึงวิกฤติราคาน้ำมัน ซึ่งมองว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น เช่น การลดภาษีสรรพสามิต และปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมัน โดยไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน
ส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าจะนำเงินไปใช้ในโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. นี้ นายกรณ์ มองว่ารัฐบาลสามารถใช้งบประมาณผ่านพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ ปี 2569 วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาทได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก. ดังนั้นหากการยื่นตีความทำให้โครงการคนละครึ่งไม่สามารถเดินหน้าได้ตามกำหนด ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเอง
นายกรณ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่นายภราดร ปริศนานันทกุล ชี้แจงต่อสภาว่ารัฐบาลจะแบ่งการกู้เงินเป็น 2 ก้อน คือ กู้ปีนี้ 2 แสนล้านบาท และกู้ปี 2570 อีก 2 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ว่า ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะงบประมาณด้านพลังงานสะอาดสามารถบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ได้อยู่แล้ว
“หัวใจของการออก พ.ร.ก. ตามรัฐธรรมนูญ คือ ความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหา แต่หากบอกว่าจะกู้ปีหน้าด้วย ก็สะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องออก พ.ร.ก.” นายกรณ์ กล่าว
นายกรณ์ ยืนยันว่า ไม่ได้คัดค้านตัวโครงการของรัฐบาล แต่กังวลต่อการออก พ.ร.ก.กู้เงินเกินความจำเป็น ซึ่งอาจกระทบต่อวินัยการคลังและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
เมื่อถามว่า หากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้รัฐสภาพิจารณาหรือไม่ นายกรณ์ กล่าวว่า ตามกฎหมาย หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภา รัฐบาลต้องรอให้กระบวนการของศาลเสร็จสิ้นก่อน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน และหากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรปฏิเสธการตรวจสอบ
ส่วนกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีตก พ.ร.ก.ดังกล่าว นายกรณ์ กล่าวว่า แม้กฎหมายจะไม่มีบทลงโทษโดยตรง แต่รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองตามความเหมาะสม
“ผมยังไม่อยากพูดถึงขั้นลาออก แต่ต้องการป้องกันไม่ให้รัฐบาลข้ามเส้นวินัยการเงินการคลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประชาชนในอนาคต” นายกรณ์ กล่าว
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นผู้เปิดเผยเรื่องการออก พ.ร.ก. ครั้งแรก ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังในเวลานั้นกลับระบุว่า ยังไม่เห็นความจำเป็นต้องออก พ.ร.ก. และไม่รับรู้เรื่องดังกล่าว จึงตั้งคำถามว่าภายในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนรัฐบาลต้องเร่งออก พ.ร.ก.ในเวลานี้ ทั้งที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากกระทรวงการคลังโดยตรง
“ทุกรัฐบาลมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอทำในสิ่งที่อยากทำ จึงต้องมีกฎหมายกำกับว่ารัฐบาลสามารถใช้เงินและขาดดุลได้แค่ไหน เพราะหากรัฐบาลใช้เงินได้ไม่จำกัด สถานะการคลังของประเทศในอนาคตอาจล่มสลายได้จริง” นายกรณ์ กล่าว