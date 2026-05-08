KPI Poll ชี้คนไทยวิกฤตศรัทธาหน่วยงานรัฐ จี้รัฐแก้คอร์รัปชันด่วน-ทบทวนข้อตกลงกับกัมพูชา

KPI Poll เผยประชาชน 60.7% ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้คอร์รัปชัน ขณะที่ 40.9% หนุนทบทวนข้อตกลงเกี่ยวข้องกับกัมพูชา และ 68.7% ยังไม่เชื่อมั่นหน่วยงานใดเป็นพิเศษ สะท้อนวิกฤตศรัทธาภาครัฐอย่างหนัก
วันนี้ (8 พ.ค.) สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น KPI Poll เรื่อง “เสียงประชาชนต่อนโยบายเร่งด่วนด้านการบริหารภาครัฐ ความมั่นคง และความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ” สำรวจระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย. 2569 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบพบหน้า กำหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2.5
ผลสำรวจพบว่า ในคำถาม “บรรดานโยบายในด้านการบริหารภาครัฐ ท่านเห็นว่าเรื่องใดควรทำเร่งด่วนที่สุด” ประชาชนร้อยละ 60.7 ระบุว่า “แก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง” มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 20.3 ระบุว่า “ปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและเป็นดิจิทัล” ร้อยละ 12.0 ระบุว่า “เปิดทางให้ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดได้” และร้อยละ 7.0 ระบุว่า “ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น”
ส่วนคำถามด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ประชาชนร้อยละ 40.9 เห็นว่าควร “ทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา” อย่างเร่งด่วน รองลงมาร้อยละ 23.5 ระบุว่า “ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าต่างชาติที่มีปัญหา” ร้อยละ 18.5 ระบุว่า “ปฏิรูประบบเกณฑ์ทหาร” และร้อยละ 17.1 ระบุว่า “ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น”
ขณะที่ผลสำรวจผ่าน Line Today ในคำถาม “ท่านเชื่อมั่นในบทบาทและการทำหน้าที่ของหน่วยงานใดมากที่สุด” พบว่า ประชาชนร้อยละ 68.7 ระบุว่า “ยังไม่เชื่อมั่นหน่วยงานใดเป็นพิเศษ” มากที่สุด ทิ้งห่างทุกหน่วยงาน สะท้อนระดับความเชื่อมั่นต่อองค์กรภาครัฐที่อยู่ในระดับต่ำ
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ศาลปกครอง ร้อยละ 8.2 และ ศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 8.1 ตามด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ร้อยละ 4.0 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ร้อยละ 2.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ 2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้อยละ 2.0 และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร้อยละ 1.1
เมื่อจำแนกตามภูมิภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ 25.9 ระบุว่า “ยังไม่เชื่อมั่นหน่วยงานใดเป็นพิเศษ” ขณะที่ภาคกลางร้อยละ 45.8 ภาคตะวันออกร้อยละ 39.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 43.7 และภาคใต้ร้อยละ 46.6 ต่างตอบในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นภูมิภาคเดียวที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐเด่นชัด โดยร้อยละ 26.7 ระบุเชื่อมั่น ศาลปกครอง มากที่สุด และร้อยละ 26.1 ระบุเชื่อมั่น ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 21.6 ระบุว่ายังไม่เชื่อมั่นหน่วยงานใดเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 49.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.3 เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มอายุ 44-59 ปี มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 30.5 ขณะที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 41.1 มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 35.1 มีรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน สะท้อนมุมมองจากประชาชนฐานรายได้ระดับกลางถึงล่างเป็นหลัก