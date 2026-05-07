นายกฯถึงฟิลิปปินส์แล้ว เตรียมหารือสามฝ่าย ไทย–กัมพูชา–ฟิลิปปินส์ ค่ำนี้

"อนุทิน" พร้อมคณะ เดินทางถึง เซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้ว เตรียมหารือสามฝ่าย ไทย–กัมพูชา–ฟิลิปปินส์ ค่ำนี้
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569) เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางถึงฐานทัพอากาศ Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base (BGBNEAB) เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนางดีตา อังการา-มาทาย (H.E. Mrs. Dita Angara-Mathay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยนางแพมิลา ซีลากัน บาริคูอาโตร (Mrs. Pamela Silagan Baricuatro) ผู้ว่าราชการจังหวัดเซบู รอให้การต้อนรับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงภารกิจในช่วงค่ำ เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชา ร่วมกับ
สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือสามฝ่าย นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Special BIMP-EAGA Summit (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area Summit)
“การหารือสามฝ่ายหรือไตรภาคี ไทย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชา นั้น เป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรอง นรม. และ รมว.กต. สีหศักดิ์ ที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้น ได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา จะมีการดำเนินการทีละขั้น ค่อยเป็นค่อยไป โดยที่สำคัญ คือ การสร้างความไว้ใจ (trust) กันกลับมาใหม่อีกครั้ง” นางสาวรัชดา ระบุ
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 แบบเต็มคณะ (Plenary Session) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 แบบไม่เป็นทางการ (Retreat Session) และพบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียน ต่าง ๆ ด้วย