"โสภณ" นัดประชุมร่วมรัฐสภา 15 พ.ค. ลงมติเห็นชอบ 31 ร่างกม. ที่ ครม.ร้องขอให้เดินหน้าต่อ

ปธ.สภาฯ นัดประชุมร่วมรัฐสภา 15 พ.ค. ลงมติเห็นชอบ 31 ร่างกม. ที่ ครม. ร้องขอให้เดินหน้าต่อ มีของภาคปชช.นำเสนอฉบับเดียวคือ ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
วันนี้ (7พ.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 15 พ.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คือ การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอและยื่นมาถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เมื่อ 6 พ.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีร่างกฎหมายที่ครม. ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 31 ฉบับ แบ่งเป็นร่างพ.ร.บ.ที่ถูกเสนอโดยที่ ครม. จำนวน 18 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากาศาลยุติธรรม ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือน่านน้ำไทย ร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ร่างพ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรถไฟฟ้า 3 โครงการ คือ สายนัคราพิพัฒน์ ช่วงวังทองหลาง-อ.เมืองสมุทรปราการ สายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี และ สายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ในท้องที่หลักสี่ ซึ่งค้างอยู่ในขั้นตอนรอการพิจารณาของสภาฯในวาระที่หนึ่ง
ร่างพ.ร.บ.ที่ ครม.เสนอและมีร่างของสส. หรือภาคประชาชน ประกบ รวม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในชั้นวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาฯ ร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย ซึ่งค้างในขั้นตอนที่กรรมาธิการ (กมธ.) วุฒิสภาพิจารณาแล้วเสร็จและรอบรรจุวาระของวุฒิสภา ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่อยู่ระหว่างการพิจาราของกมธ.วุฒิสภา
ร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. จำนวน 10 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่อยู่ในชั้นรอการพิจาณาวาระสองของวุฒิสภา ร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของกมธ.วุฒิสภา ทั้งนี้พบว่ามี 3 ฉบับที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำเสนอร่างกฎหมาย ที่ได้รับการยืนยันด้วย ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์กาารบริหารส่วนตำบล ร่างพ.ร.บ.เทศบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่รอวุฒิสภาพิจารณาวาระหนึ่ง
ส่วนกฎหมายของภาคประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอร่างกฎหมาย พบว่ามีเพียงฉบับเดียวคือ ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด