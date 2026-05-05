มท. ปล่อยผี! 2 โรงไฟฟ้ายักษ์เมืองโคราช เห็นด้วย บอร์ดภาษีที่ดินจังหวัดฯ ระบุ 17 ประเภทสิ่งปลูกสร้าง "ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี"

มหาดไทย ปล่อยผี! "2 โรงไฟฟ้ายักษ์เมืองโคราช" เห็นด้วย บอร์ดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดฯ ระบุ 17 ประเภท เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้น "ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี" หลัง สตง.โคราช ตรวจตั้งแต่ปี 2566 พบ อบต.พื้นที่ ไม่จัดเก็บภาษีฯ เผยพื้นที่ "เครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า" 2 โรงงาน 5,532 ตรม. และ 5,141 ตรม. ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นฯ "จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี"
วันนี้ (5 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด นครราชสีมา เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการภาษีฯ ประจําจังหวัดนครราชสีมา
กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา ขอหารือการพิจารณาประเภทสิ่งปลูกสร้าง ของโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จํากัด และ โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จํากัด
ในพื้นที่ "เขตอุตสาหกรรมสุรนารี" จำนวน 2 แห่ง เพื่อดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการหารือตั้งแต่ปี พ.ศ 2566
กรณีนี้ เนื่องจาก สํานักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดนครราชสีมา ได้ทําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต. ดังกล่าว ซึ่งไม่พบว่า มีการจัดเก็บภาษีฯ กับโรงไฟฟ้าฯดังงกล่าว
มีความเห็น ว่า กรณี "ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี" ซึ่งคณะกรรมการภาษีฯ จ.นครราชสีมา ได้พิจารณา 17 ประเภท กรณีของพื้นที่ ได้แก่ "เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ" พื้นที่ 730 ตร.ม. โรงงาน 1 และ 457 ตร.ม. โรงงาน 2 มีลักษณะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการอัดก๊าซธรรมชาติ
"ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
แต่อาคารติดตั้งเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีหลังคา ผนัง ปล่องระบายอากาศ เป็นพื้นที่อัดก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการกระบวนการผลิต โดยมีเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเครื่องจักร อยู่ภายใน
ลักษณะดังกล่าวถือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามบัญชีเทียบเคียง สิ่งปลูกสร้างสามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งปลูกสร้างประเภท “โรงงาน”
ในส่วนของ "ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเครื่องอัดก๊าซ" พบว่า มีลักษณะเป็นท่อที่ใช้ในการลําเลียงก๊าซ ไปยังเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
กรณีของ "พื้นที่ผลิตน้ำ" 4,017 ตร.ม. โรงงาน 1 และ 1,019 ตร.ม. โรงงาน 2 สําหรับใช้ในกระบวนการผลิตปั๊มน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
กรณี "ถังน้ำประปาและถังปราศจากแร่ธาตุ" ซึ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นถังเหล็กทรงกลม ใช้เก็บน้ำประปา ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า ตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง
"สามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งปลูกสร้างประเภท “คลังสินค้า พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร” หรือ “คลังสินค้า พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร" แล้วแต่กรณี จึงถือเป็นสิ่งปลูกสร้าง "โรงจอดรถ""
กรณี "โรงกรองน้ำ" มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีหลังคา ไม่มีผนัง ไม่มีฝ้าเพดาน ตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างสามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งปลูกสร้างประเภท
กรณี "บ่อพักน้ำทิ้ง" ตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบกับตาม (2) ของกฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
กําหนดให้สิ่งปลูกสร้าง "ที่เป็นบ่อสําหรับใช้ในระบบบําบัดน้ำเสีย" ที่ใช้ประโยชน์ ต่อเนื่องกับอาคารได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สําหรับกรณีบ่อพักน้ำทิ้งที่มีลักษณะเป็นบ่อปูน โดยใช้เป็นที่พักน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดน้ำเสีย "จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้น" จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย
กรณี "ชุดตักไขมัน" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบําบัดน้ำเสีย ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
นอกจากนี้ "พื้นที่ส่วนเครื่องจักรหลัก" 5,532 ตรม. โรงงาน 1 และ 5,141 ตรม. โรงงาน 2 กรณีของ เครื่องกังหันก๊าซ หม้อไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ หอผึ้งเย็น และปั๊มน้ำ สําหรับระบบหล่อเย็น เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
"ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม "จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี"
กรณีของ "ลานไกไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องยนต์สํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน" ถือเป็นเครื่องจักร ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยได้ หรือเป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ทั้งหมดนี้ "จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี"
อย่างไรก็ตาม กรณีของ "ปั้มลมและปั้มเติมเคมี เพื่อปรับสภาพน้ำในหอพึ่งเย็น" ในพื้นที่ 4,006 ตร.ม.
มีมติให้ส่งเรื่องหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลัง พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 16 (1) ประกอบกับมาตรา 23 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
"โรงงาน ลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีฝ้าเพดาน มีผนัง ลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ โครงสร้างเป็นเหล็ก ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับโรงงาน ซึ่ง คณะกรรมการภาษีฯ จ.นครราชสีมา เห็นว่า "ควรชำระภาษี" ซึ่งมหาดไทยไม่เห็นด้วย".
สำหรับ โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จํากัด เป็น ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พลังความร้อนร่วม (Combined Cycle)กำลังการผลิตติดตั้ง: 127.45 - 128.2 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ: 10 ตันต่อชั่วโมง ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD): 1 พฤษภาคม 2562
"ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี"
ส่วน โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จํากัด มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 128.2 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน 10.0 ตันต่อชั่วโมง
โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาระยะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม.