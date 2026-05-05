"เท้ง" เข้าใจศึกกทม.ไม่ง่ายแต่โวทำได้ดีกว่า ชูทีมสก.คัดมาดีสำคัญอนุมัติงบ ขอโอกาสแบบเลือกตั้งใหญ่

หน.พรรคส้ม เข้าใจสนามเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ไม่ใช่โจทย์ง่าย แต่เชื่อทำให้ดีกว่าเดิมได้ ระบุทีมสก.คัดสรรอย่างดี ชี้ เป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะการอนุมัติงบปีละหลักแสนล้าน ต้องโปร่งใส ให้เงินถึงมือคนกรุง ขอโอกาสเหมือนการเลือกตั้งใหญ่ 2 ครั้งที่ผ่านมา
วันนี้ (5พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งกทม. ภายใต้แคมเปญ “กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน” ว่า การเปิดตัวในวันนี้ สิ่งสำคัญคือการสื่อสารเรื่องวาระของเมือง และอยากให้สนามการเลือกตั้งวันที่ 28 มิ.ย.ปี 69 เป็นโอกาสที่ชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ทราบว่าในอีก4หรือ 10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ขอให้รอฟังแคนดิเดตผู้ว่า กทม.ของพรรค และอยากขอคะแนนเสียงและความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครทุกคนที่เคยมอบความไว้วางใจในการเลือกตั้งใหญ่2ครั้งที่ผ่านมา เพราะเรามาแบบฟลูทีม ขอให้มอบความไว้วางใจให้กับ ทีมผู้ว่ากทม. ทีมสก. และคณะที่ปรึกษาของพรรคด้วย
ทั้งนี้ ตนเองเข้าใจดีว่า การวิเคราะห์ต่างๆถึงสนาม”การเลือกตั้งกทม.ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายของพรรคประชาชน เพราะทีมผู้ว่ากทม.ปัจจุบันก็ทำงานได้ดี แต่ผมเชื่อว่า กทม.ดีกว่านี้ได้ เมืองที่ต้องเป็นหลังพิงให้กับคนที่หกล้มและเป็นลมใต้ปีกให้กับคนที่พร้อมจะออกเดิน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่านอกเหนือทีมผู้ว่า และตัวผู้ว่า ก็คือ ทีมสก. ทีมที่ปรึกษา รวมถึงสส.ทั้ง33เขต”
ตนเองขอยกตัวอย่าง ปัญหาต่างๆในกทม. อย่างสิทธิบัตรทอง /ปัญหาการจราจรในเมืองหลวงยังไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากทม./ ปัญหาการแก้ฝุ่งPM2.5 ที่ผู้ว่าฯก็ไม่มีอำนาจเต็มหน่วย ทั้งนี้เราก็พยายามผลักดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด และที่ทุกคนเห็นว่า ปัญหาต่างๆเป็นปัญหาใกล้ตัวที่แก้ได้ง่าย แต่จริงๆแก้ได้ยาก เพราะมีอะไรซับซ้อน ดังนั้นพรรคประชาชยนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหายากๆหลายๆอย่างในเมืองหลวงให้เป็นปัญหาที่ง่ายสำหรับทุกคนได้ และวันนี้ ก็มีความพร้อมทั้งตัว ผู้สมัครผู้ว่ากทม. และทีมสก.ที่คัดสรรมาอย่างดี เนื่องจาก สก.มีความสำคัญไม่แพ้ผู้ว่า เพราะกทม.มีงบประมาณเป็นปีละเป็นแสนล้าน การใช้จ่ายงบประมาณของกทม.ที่มีความโปร่งใสตรงไปตรงมาก็ต้องให้ สก.เป็นผู้พิจารณา เพราะผู้ว่าฯมีอำนาจแค่เสนอโครงการ แต่คนผ่านงบประมาณคือ สก. ดังนั้นถ้าเรามีทีมสก.ที่เชื่อได้ว่าอยู่ข้างประชาชน ทำงานตรงไปตรงมาอย่างโปร่งใส ก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ตกถึงมือคนกรุงเทพมากที่สุด