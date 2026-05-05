ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 31 ฉบับ พ.ร.บ.อากาศสะอาด-ล้มละลาย ได้ไปต่อ

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. 31 ฉบับ พ.ร.บ.อากาศสะอาด – ล้มละลาย ได้ไปต่อ พร้อมนไปชงต่อรัฐสภา ภายใน 12 พ.ค.
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้พิจารณาการ ‘ร้องขอต่อรัฐสภา’ เพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวนทั้งสิ้น 31 ประกอบ ด้วย
1) ร่าง พ.ร.บ. ที่ค้างการพิจารณาให้ร้องขอต่อรัฐสภาให้พิจารณาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. .... ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์) ของกระทรวงการคลัง ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงสาธารณสุข ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... ของสำนักงาน ปปง. และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... เป็นต้น
ในส่วน ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ครม. มีมติร้องขอให้สภา พิจารณาด้วยต่อไป เพราะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อชัวิตประชาชน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม เพื่ออากาศสะอาดยังขาดความชัดเจน และอาจซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บเงินในลักษณะเดียวกันกับกองทุนอื่น กองทุนฯ ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก คกก. กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ความรับผิดโทษทางอาญาสูงมากมือเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุน พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศ
นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบที่จะนำเสนอร่างพ.ร.บ. ต่อรัฐสภาอีก 10 ฉบับ ซึ่งสภาฯ ได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว เช่น ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ พ.ศ. ...) เป็นต้น
โดย ร่าง พ.ร.บ.ทั้งหมด จะนำไปร้องขอต่อรัฐสภา ภายใน 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร (สผ.) หรือวุฒิสภา ดำเนินการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป