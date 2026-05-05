ครม.ผ่านร่างพ.ร.ฎ.เชื่อมข้อมูลภาครัฐ ดันไทยสู่มาตรฐาน OECD-OGP ยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูล

โฆษกรัฐบาล เผย ยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูล! ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ดันไทยเข้ามาตรฐาน OECD และ OGP
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้
1. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอ
2. หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอมีหน้าที่รักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าว
3. การรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กำหนดเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับจัดทำและให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบนอกจากนี้ยังช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันและยังเป็นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนสนับสนุนการเข้าสู่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และเป็นเพียงเป็นการ Open Government Partnership (OGP)