มติ ครม.ชง พ.ร.ก.เงินกู้เข้าสภา 14 พ.ค. กำหนดแผนติดตามโปร่งใส ไม่เกินกรอบวินัยการเงิน กู้ในประเทศทั้งหมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โฆษกรัฐบาล เผย มติครม. พรก.เงินกู้ เตรียมเสนอต่อสภา 14 พ.ค. กำหนดแผนติดตามโครงการเพื่อความโปร่งใส ย้ำไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยจะเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งหมด

วันนี้ (5พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ภายหลังการประชุม ครม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ

โดย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ มีมติ​ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ....
2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจ กระทรวงการคลัง กู้เงินฯ
3. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจ กระทรวงการคลัง กู้เงินฯ4.​มอบหมายสำนักงบประมาณ ให้ตั้งงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป เพื่อชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและการจัดการตราสารหนี้ภายใต้ร่าง พ.ร.ก. ฯ นี้
4. มอบหมายให้​สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ​ (ก.พ.ร.) หารือร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ​(สบน.)​ พิจารณากำหนดกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะและการกำกับติดตามและการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ พระราชกำหนด ฯ 1) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงัก และ 2) เพื่อเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบาง และสร้างความมั่นคงในระยะยาว

โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก โดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

”นายกรัฐมนตรีแถลงยืนยัน ว่า หน้าที่ของรัฐบาล คือ หยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ ภาวะ stagflation (สแต็กฟเลชัน) หรือ ภาวะเงินเฟ้อสูง แต่เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งต้องทำอย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนด ภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้“ นางสาวรัชดา ระบุ

โฆษกรัฐบาล​ ยังกล่าวว่า ร่าง พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.... จะถูกเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 14 พ.ค. นี้​ ซึ่ง​ รอง. นรม. และ รมว. กค. ยืนยันแล้วด้วยว่า พรก.กู้เงินนี้ ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยจะเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน สภาพคล่องภายในประเทศสูงมาก และดอกเบี้ยต่ำมาก อีกด้วย