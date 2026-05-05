"สนธิญา" นำ 110 รายชื่อยื่นยุบ พปชร.เหตุผู้บริหารไม่จ่ายเงินสู้ศึกเลิกตั้ง 2569 ผิดกฎหมายพรรคการเมือง

"สนธิญา" นำรายชื่ออดีตผู้สมัคร สส.กว่า 100 คน ร้อง กกต.ส่งศาลรธน.สั่งยุบพรรค พปชร. เหตุผู้บริหารพรรคไม่จ่ายเงินสนับสนุนสู้ศึกเลือกตั้ง 69 อ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมายพรรคการเมือง
วันนี้( 5 พ.ค.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 2 พร้อมด้วย นายสมัย รามัญอุดม อดีตผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนอดีตผู้สมัคร สส.ในนามพรรคพลังประชารัฐ รวบรวมรายชื่ออดีตผู้สมัครส.สของพรรคพลังประชารัฐกว่า 100 คนมายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิการเมืองของ กรรมการบริหาร และหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐต่อไป กรณีการส่ง ผู้สมัคร สส. ลงสมัคร แล้วไม่มีการสนับสนุน เรื่องเงิน ค่าใช้จ่าย และเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกการปฏิบัติไม่สุจริต โปร่งใส และ มีการสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัคร สส. ของพรรคพลังประชารัฐ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน จริยธรรมของผู้บริหาร และหัวหน้าพรรค ขัดต่อพรป.พรรคการเมือง 2560 จำนวนกว่า 5 มาตรา
นายสนธิญา กล่าวว่า วันนี้จึงเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบ ดำเนินการ ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ ได้สนับสนุนด้านการเงิน แก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด กลุ่มหนึ่ง กลุ่มใดหรือไม่ โดยเฉพาะข่าวการรับเงินมาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ รายหนึ่ง หากเป็นจริง เงินจำนวนดังกล่าว อยู่ที่ไหน และอยู่กับใคร มีการโอนเงินสนับสนุน แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือไม่อย่างไร เพื่อดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป