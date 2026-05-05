ฝ่ายค้านจับตา ครม.วันนี้ ปัดฝุ่นร่างกฎหมายค้างสภา-พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-กังขาแลนด์บริดจ์ซ้ำรอยเดิม

“พริษฐ์ ” ชวนจับตาการประชุม ครม.วันนี้ เคาะกฎหมายค้างสภา ทั้ง พ.ร.บ.อากาศสะอาด–PRTR–แข่งขันทางการค้า–คุ้มครองแรงงาน พร้อมจับตา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ห่วงเยียวยาแบบหว่านแห เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเสี่ยงเลี่ยงตรวจสอบ และตั้งข้อกังขาโครงการแลนด์บริดจ์ซ้ำรอยปัญหาเดิม
วันที่ 5 พ.ค.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่า ขอชวนประชาชนจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีมติยืนยันว่ามีกฎหมายฉบับใดจากสภาชุดที่แล้วที่จะได้ไปต่อ โดยเห็นว่ามีหลายฉบับที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด ร่างพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR) ที่ช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 และมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ที่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาการผูกขาด และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่ช่วยยกระดับสิทธิแรงงานให้ใกล้มาตรฐานสากล ทั้งเรื่องชั่วโมงทำงาน วันลา และสัญญาจ้าง โดยต้องติดตามว่า ครม.จะมีมติยืนยันกฎหมายฉบับใดบ้าง
นายพริษฐ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม วิปรัฐบาลยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะถูกยืนยัน ซึ่งฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากร่างใดที่ ครม.ไม่มีมติยืนยันในวันนี้ แต่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรยืนยัน ก็จะซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำคำชี้แจงเพื่อให้ ครม.ทบทวน โดยยังมีกรอบเวลา 60 วัน และยังมีการประชุม ครม.อีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคม
อีกประเด็นสำคัญคือ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.วันนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2 แสนล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงาน และอีก 2 แสนล้านบาทสำหรับโครงการด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งพรรคประชาชนมีความกังวลว่า การเยียวยาอาจเป็นลักษณะหว่านแห เสี่ยงไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นายพริษฐ์ระบุว่า แม้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะย้ำถึงการเยียวยาแบบพุ่งเป้า แต่โครงการที่ปรากฏ เช่น “ไทยช่วยไทยพลัส” ซึ่งต่อยอดจากคนละครึ่ง ยังเป็นลักษณะหว่านแห ไม่ได้มุ่งไปยังกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อีกทั้งหากใช้ระบบลงทะเบียนแบบใครมาก่อนได้ก่อน ก็เสี่ยงทำให้กลุ่มเดือดร้อนจริงตกหล่น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบางภาคส่วน เช่น ภาคขนส่งและภาคประมง อาจไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอ โดยทั้งสองภาคจะเข้าหารือกับทีม ครม.เงา ในวันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริง
“หากรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่ให้ประชาชนร่วมจ่าย 40% อาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเยียวยาและลดค่าครองชีพ เพราะรูปแบบดังกล่าวมักใช้กระตุ้นการใช้จ่าย มากกว่าการช่วยลดภาระต้นทุนในภาวะวิกฤต”
ส่วนวงเงินอีก 2 แสนล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นายพริษฐ์มองว่าเป็นลักษณะ “ตีเช็คเปล่า” และอาจเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภา โดยตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงรวมอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญ การออก พ.ร.ก.ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่โครงการลักษณะนี้ควรเสนอเป็น พ.ร.บ.เพื่อให้สภาตรวจสอบรายละเอียดได้มากกว่า
เมื่อถามถึงการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายพริษฐ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หารือในรายละเอียด แต่ในหลักการเห็นว่าโครงการก้อนที่สองมีความสุ่มเสี่ยงไม่เข้าข่าย “เร่งด่วน” ตามรัฐธรรมนูญ และควรใช้กระบวนการ พ.ร.บ.แทน
นอกจากนี้ พรรคฝ่ายค้านยังแสดงความกังวลต่อโครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งในด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสของกระบวนการ โดยชวนประชาชนจับตา 2 ประเด็น คือ ร่างพ.ร.บ.เอสอีซี ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับ พ.ร.บ.อีอีซี และเสี่ยงซ้ำรอยปัญหาเดิม รวมถึงการที่รัฐบาลจะนำร่าง พ.ร.บ.เอสอีซี เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.หรือไม่ หลังจากมีการจัดทำมาตั้งแต่สภาชุดก่อน