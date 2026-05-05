"วราวุธ" ย้ำรอดูผลศึกษาแลนด์บริดจ์ให้รอบด้าน ดูผลกระทบความมั่นคงด้วย

"วราวุธ" ย้ำรอดูผลศึกษาแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง ให้รอบด้าน สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ดูผลกระทบความมั่นคงด้วย
วันที่ 5 พ.ค. เวลา 09.48 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าในการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง ว่า ทราบมาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในประเด็นนี้ ซึ่งจะไม่ใช่แค่ประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ที่ข้อมูลจะต้องอัปเดต สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องรอดูผลการศึกษาว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามถึงผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนหรือนิด้าโพล ที่ระบุว่าคนภาคใต้ เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ แต่อีกกระแสคนภาคใต้ก็ไม่เข้าใจว่าโครงการแลนด์บริดจ์ นายวราวุธ กล่าวว่า การทําแลนด์บริดจ์มีหลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องถามความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ และต้องศึกษารูปแบบต่างๆ ว่าสามารถทําได้ และแต่ละรูปแบบมีผลบวกอย่างไร หรือจะมีผลกระทบอะไรบ้าง ในแต่ละฉากทัศน์ ซึ่งยอมรับว่ามีเรื่องประเด็นความมั่นคงด้วย จึงต้องพูดคุยในเรื่องรายละเอียดพอสมควร
เมื่อถามว่า จากที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อน และขณะนี้มาควบคุมดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการควบคุมบาลานซ์ ให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ นายวราวุธ ยังคงย้ำคำเดิมต้องศึกษาก่อน เพราะมีหลายมิติที่ศึกษามานานแล้ว ซึ่งต้องดูข้อมูลตัวเลขที่เป็นปัจจุบัน และต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี