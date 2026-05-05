"รุทธพล" ยังไม่เห็น "หมอตุลย์" ยื่นคัดค้านพักโทษ ‘แม้ว‘ เชื่อ คกก.พิจารณาดีแล้ว ย้ำต้องติดกำไล EM อายุมากก็ไม่เว้น

รมว.ยุติธรรม เผยยังไม่เห็น ‘หมอตุลย์‘ เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษ ‘ทักษิณ‘ เชื่อ คกก.พิจารณาดูมาดีแล้ว ยัน ไม่มีข้อห้ามจ้อการเมือง หากช่วงพักโทษออกนอกประเทศต้องทำเรื่องขอศาลพิจารณา ย้ำชัด ต้องติด EM เรื่องอายุมากไม่เข้าหลักเกณฑ์ยกเว้น
วันนี้ (4 พ.ค. 69) เวลา 09.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเงื่อนไขในการติดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ ว่า เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีการติดกำไล EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้น พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์
เมื่อถามถึงกรณีที่ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณ โดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดี เนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง 2 ครั้ง พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็น
ส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษ ออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.นี้หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล ระบุว่า ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหน และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย รวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ตนก็เชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว จึงมีผลออกมาเช่นนี้
เมื่อถามว่า หากนายทักษิณได้รับการพักโทษออกมาจะสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
ส่วนจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล ระบุว่า ไม่น่าจะได้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้