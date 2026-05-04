นายกฯ รับ พ.ร.ก.กู้ 4 แสน ล.เข้า ครม.พรุ่งนี้ ลั่น “เราพูดแล้วทำ” ไหว้เหนือหัวหลังโพลคะแนนนำโด่ง

“อนุทิน” เผย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านเข้า ครม.วันพรุ่งนี้ ลั่น “เราพูดแล้วทำ” ก่อนยกมือไหว้เหนือหัว หลังผลโพลคะแนนนิยมนำโด่ง
วันนี้ (4 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.25 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย ประจำสัปดาห์ ว่า เป็นการประชุม สส.รวมถึงคณะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ทุกคนรับทราบ และเข้าใจสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นสิ่งที่จะเป็นวาระในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
นายกฯ ยังเปิดเผยว่า พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้ เพราะ “เราพูดแล้วทำ”
ส่วนสวนดุสิตโพลมีการรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุด นายอนุทิน มีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอับดับหนึ่ง โดยนายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามแต่ยกมือขึ้นไหว้เหนือศรีษะ ก่อนบอกว่า “สาธุ” แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที